Ir al juzgado es un fracaso

Me explico, con toda la rapidez que me permite mi estado físico. La frase que da título al presente escrito es "de abogados", y, se dice en relación con los pleitos civiles. A esa frase, habitualmente, se le añade esta otra: "vale más un mal arreglo, que un buen pleito". El conjunto de las dos frases, se traduce en que los abogados cobran lo mismo, o puede que más, por haber encontrado una solución pronta. Y los clientes se ahorran tiempo y visitas a los Juzgados, que, seamos sinceros, a los profanos no nos resultan agradables. Digo todo lo anterior por el pleito, que ha perdido el Ayuntamiento de Almería Ciudad, como parece que se denomina ahora, en relación con los ficus que dan sombra a la Plaza Vieja. Desde luego, a partir de ahora, será "buena sombra" para una parte de las jerarquías municipales y "mala sombra" para la otra parte. Dicho sea sin alargarme con la parrafada de los Hermanos Marx, sobre las partes. Y, para terminar: en este pleito han perdido todos, pues todos han "ido hasta el final". ¡No me gusta!