Hay un programa telúrico en Interalmeria, La Tertulia, que es como un seísmo cada edición. Un programa que hace sufrir con premeditación, algo de alevosía y mucha nocturnidad, momentos antes de dormirnos, cuyos tertulianos se delatan por su tono y gestos recordándonos nuestra innata perversidad de humanoides.

Las tertulias que salen de esa redacción se calientan hasta el punto que sale humo de la mesa del presentador. Suelen los tertulianos hacerse gala de un exquisito dogmatismo que, con gesto ortodoxo y mirada detectivesca, inyectan en el telespectador fobias tridentinas hacia los adversarios. Y ahí están, echando gala de discreción a través de sus finísimos análisis esta saga del apocalipsis mediático de Almería a la hora de exponer minuciosamente al ridículo con pelos, señales y desparpajo a sus adversarios políticos, tal cual reza la amonestación del Consejo Audiovisual de Andalucía en una resolución aprobada por unanimidad el pasado 22 de junio, por sus “constantes insultos, faltas de respeto y descalificaciones que se vierten hacia políticos que no son del PP”, que es una forma extraña de apedrear la democracia.

Y me extraña por dos motivos: porque no es habitual esta manera de proceder en un organismo tan dependiente del ayuntamiento que sin independencia municipal no sería público, y porque hay que tener mucha osadía para desde un medio público verter constantes insultos y groseras descalificaciones a otras entidades y partidos políticos pues “supone una quiebra de los derechos fundamentales en un medio de titularidad municipal”.

No creo sea ese el estilo de la nueva corporación municipal sobre este medio, que no ilustraría modélicamente la idea de pluralidad que deben albergar los responsables del monopolio audiovisual y, por extensión, los responsables del equipo de gobierno del Ayuntamiento. Programas así merman la honra de un medio público como es Interalmeria donde su consejero delegado o la alcaldesa deberían tomar nota y acabar con ese estilo que, más que periodismo, parece preconizar los últimos adelantos en psicología experimental. Como dice el Eclesiastés: hay un tiempo televisivo en la parrilla de la televisión pública local que es de alabar como “Top música”, “Informativos” o programación cinematográfica clásica, y otro tiempo de penar, La Tertulia, que es como el extremo de un látigo que cae como un garrote sobre el espinazo de Interalmeria.