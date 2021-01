Izquierda o izquierdas

Después de oír algunas interpretaciones sobre la izquierda, permítanme que haga alguna referencia al respecto, sobre esta tendencia política utilizare una teoría filosófica que reconstruye los diferentes movimientos existentes, y que al mismo tiempo no se despegase ni un milímetro de la realidad histórica; por otra parte, su antagónica la derecha habría que considerarla como una unidad univoca, calificada de "derecha" en singular; sin embargo, cabe destacar lo contrario al referirnos al término "izquierda", que no tendría sentido en singular, y si por el contrario en plural "izquierdas", esto daría lugar a las diversas tendencias de "izquierdas". Pero esta pluralidad diversa, no escapa al conflicto existente entre ellas, ni cabe hablar de una unidad de fondo entre ellas, sino de distintas analogías, y en sí mismas las diversas izquierdas ofrecen dos vertientes: La primera es la determinación de ocho modelos teóricos que nos acercan al análisis de tres criterios sobre la izquierda. La segunda vertiente, expone la diversidad entre las izquierdas "definidas" políticamente y las izquierdas "indefinidas". Atendiendo a la izquierda definida se determinan seis generaciones de izquierda: La izquierda liberal, la radical, la libertaria, la comunista, la social demócrata y la izquierda asiática. Por otra parte la izquierda indefinida políticamente, podríamos clasificarla en tres tipos: La izquierda divagante, la fundamentalista y la izquierda extravagante. Por tanto no cabe hablar, según las tesis mantenidas, de una unidad de la izquierda; aquellos que se consideren ser de "izquierdas" y quienes asi se expresan, de inmediato tendrían que expresar con que parte de la izquierda se identifican, o de lo contrario estaría definiéndose de una forma muy vaga, confusa y oscura; es decir, como una afirmación perezosa, por no decir vacía, y por tanto indigna de merecer respeto, en definitiva bajo el manto de un mito oscurantista, visto bajo la lupa desde el que lo observa la derecha, percibiendo una unidad univoca de la izquierda; pero la izquierda no podemos entenderla como un concepto univoco sustancialita, sino como un concepto funcional que nos permitirá llegar al conjunto de los diversos valores de izquierdas. Sin embargo, pienso que tendríamos que retomar el debate de la asamblea francesa, para repensar a que parte sentamos a los de derechas y a cual los de izquierdas, ya que la línea esta tan difuminada, que ha perdido el color que transporta los problemas básicos sociales, en pos de intereses creados.