El delegado de Sánchez por estas tierras no ceja en su empeño de contarnos que el Ave llegará en el 2026 a la estación almeriense. La última reunión ha sido con el presidente de la Cámara de Comercio. No se nos ha comentado si la cita la pidió el presidente, o en su defecto fue el subdelegado el que invitó a Jerónimo a degustar y compartir la pipa de la paz. Lo que parece evidente es que los medios vienen recogiendo desde hace meses que el 26, según se dice en Lorca, no parece que se pueda llevar a cabo. Ante la repercusión de las citadas declaraciones murcianas, en las que con datos fehacientes anuncian lo complicado que tiene el gobierno para que el caballo de hierro llegue ese año, aparece de nuevo el señor Martín y sentado frente a Jerónimo, intente, con pipa o sin ella, que el humo llegue a nublar las notas que nos llegan desde Lorca.

Uno entiende que al ciudadano de a pie, a los que no viven de la política, le suenen y confíen más en las noticias que llegan desde la vecina, que lo que nos pueda decir el hombre de Sánchez, que si algo hemos visto en él a lo largo de los últimos años es que, a la hora de creerlo, la duda ante sus mentiras o sus cambios de opinión vienen conformando a la sociedad. Cuesta creerse algo que venga de Pedro, por lo que no se lleva el darles mucha validez a sus representantes, y eso creo que lo siente y lo vive en sus propias carnes el señor Martín.

No les descubro nada nuevo si les manifiesto que creo más a Jerónimo Parra que a la voz de Sánchez en Almería. De ahí el: Jerónimo, ¿te ha convencido Martín? ¿Salió de la reunión convencido de que el Ave llegará a Almería en el 2026, o mantiene todavía alguna duda sobre la fecha? La información dada a conocer sobre la reunión parece más bien controlada por el político, por lo que no sé si le dejó hablar, o usted no ha querido hacerlo, o quizás ha preferido fumarse la pipa de la paz con el gobierno de Pedro por lo que pueda ocurrir en el futuro.

Me quedo con esa duda que espero nos lo pueda usted aclarar un día de estos. Los datos que nos llegan de Lorca no tienen dudas en lo que nos ofrecen. Tantos meses faltan para el 26, las obras a realizar a su paso por Lorca tienen un tiempo que supera esos meses. O se buscan un milagro con las alturas o no habrá Ave en ese año. ¿Son de fiar los datos del gobierno?