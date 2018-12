A Joaquín con un afecto de años

Llegar a los quinientos partidos en Primera División está al alcance de una ínfima minoría, pero que en el partido número quinientos seas capaz de desequilibrar las cosas con un sprint de cuarenta metros ya es para elegidos. Es lo que Joaquín Sánchez, gadita de El Puerto, realizó sobre la hierba de Cornellà cuando se llevaban ochentaicinco minutos de carreras y muchos sudores para que lo derribaran de mala manera y Tello hiciera el resto.

Escribo esta pieza como a favor de querencia, porque me lo pide el cuerpo y porque le tengo una estima muy especial a este niño grande que nació con una sonrisa en la cara que no se le borra jamás. Y se me viene a la memoria aquel primer domingo de septiembre del infausto 2000 para la causa verde, blanca y verde cuando tras una pretemporada de deserciones múltiples en la que él no apareció fue alineado por Fernando Vázquez en una plomiza tarde compostelana.

Dieciocho años y tres meses después estamos donde estábamos y como si el tiempo no hubiese pasado a pesar del agua que pasó bajo los puentes. Y en esta efemérides recuerdo cómo irrumpió en la selección de la mano de Camacho o cómo alborotó San Mamés aquella primera tarde en que Lorenzo Serra lo retrasó a la media punta para que al poco formase un lío descomunal en Bruselas ante el Anderlecht o sus duelos con Roberto Carlos o cómo sacaba de quicio a Asier del Horno.

También cómo cierto sábado de 2006 lo mandó Lopera a Albacete para ni se sabe qué. Su Ferrari amarillo en Valencia, su idilio con el malaguismo, su estancia de dos años en un palacete junto al Arno y su vuelta al Betis para, creíamos, una jubilación bien remunerada. No fue así y Joaquín, entre chiste y chiste, siguió con sus conducciones de cabeza alta y toque preciso para aliarse con un providencial Quique Setién y llegar a una cota impensable aquella tarde compostelana.