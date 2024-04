A Joe Biden

Texto integral dirigido al presidente de USA Joe Biden por profesionales veteranos de los Servicios de información de USA. Asunto: Al borde de una guerra nuclear señor presidente:

Según se informa, Francia se está preparando para enviar a Ucrania, en un futuro no muy lejano, una fuerza de alrededor de 2.000 hombres: aproximadamente una brigada reforzada compuesta por un batallón blindado y dos batallones mecanizados, con tropas de apoyo logístico, ingeniería y artillería.

Esta fuerza es puramente simbólica, ya que no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir en un conflicto moderno de alta intensidad del alcance y escala de lo que está sucediendo hoy en Ucrania. No se desplegaría directamente en una zona de conflicto, pero serviría (1) como fuerza de detección/cable trampa para detener el avance de Rusia, o (2) como fuerza de reemplazo desplegada en un área no activo para liberar a los soldados ucranianos para el combate. La brigada francesa se complementaría con unidades más pequeñas de los Estados bálticos.

Esto equivaldría a introducir tropas de combate de un país de la OTAN en un teatro de guerra, convirtiéndolas en “objetivos legítimos” según las leyes de la guerra.

Al parecer, estas unidades no tienen un mandato de la OTAN. Para Rusia, sin embargo, ésta podría ser una distinción innecesaria. Francia parece apostar –ingenuamente– a que su pertenencia a la OTAN, impediría que Rusia atacara a las tropas francesas. Por el contrario, es muy probable que Rusia ataque cualquier contingente francés o báltico en Ucrania y rápidamente destruya o degrade su viabilidad combativa. En este caso, el presidente francés Macron podría calcular que después de los ataques rusos contra las tropas de los miembros de la OTAN –bajo mandato de la OTAN o no– podría invocar el Artículo 5 de la Carta de la OTAN y lograr que la alianza interviniera. Esa intervención probablemente adoptaría la forma de aviones que operaran desde países de la OTAN y tal vez incluiría misiones de interdicción contra objetivos tácticos dentro de Rusia, lo que nos llevaría al borde de una guerra nuclear.

Desde una perspectiva doctrinal y legal, Rusia respondería lanzando ataques de represalia contra objetivos ubicados en países de la OTAN. Si luego la OTAN ataca objetivos estratégicos dentro de Rusia, entonces la doctrina nuclear rusa se hace cargo y los centros de toma de decisiones de la OTAN serían atacados con armas nucleares.

No creemos que Rusia vaya a lanzar un ataque nuclear contra USA, sino que dejamos que USA decida si quiere arriesgarse a la destrucción preparándose para lanzar un ataque nuclear contra Rusia. Dicho esto, las fuerzas estratégicas rusas han mejorado hasta el punto de que en algunas áreas (misiles hipersónicos, por ejemplo) su capacidad supera la de USA y la de la OTAN. En otras palabras, la tentación rusa de atacar primero podría ser un poco más fuerte que en crisis pasadas, y estamos un poco menos convencidos de que Rusia querría “ir en segundo lugar”. Otro factor preocupante es que los rusos probablemente crean que la locura de Macron cuenta con la aprobación tácita de algunos funcionarios estadounidenses y occidentales, que parecen desesperados por encontrar una manera de cambiar la trayectoria de la guerra en Ucrania, especialmente a medida que se acercan las elecciones.

Nuestro grupo le manifiesta sus inquietudes Para el grupo director, profesionales veteranos de inteleigencia para la sanidad.(siguen las firmas de las Personalidades, lista publicada en el anterior articulo) Rusia ha informado que no invadirá ningún otro país, que su intervención en Ucrania es conforme a la Resolución 22-02 de la ONU y de los Acuerdos de Minsk firmados por el Presidente Hollande y la Canciller Merks.