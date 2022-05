¿Jornada partida o de un tirón?

En relación con la escuela, la vida también ha cambiado mucho y, como casi en todo, hay opiniones para todos los gustos, parte de ellas respetables, por honestas y pensadas por y para el bien de los niños.

Mi biografía escolar comienza con la desaparición de los "pizarrines". Me parece que pertenezco a la primera generación con lápiz, cuaderno y goma de borrar o, miga de pan en su defecto, para la tarea; y palillero, plumillas y secante, para los borrones, en la Escuela. Como la tinta la hacía el Maestro, que en mi caso era don Rafael, en la calle Real, nos mandaba a Cervantes y a mí a comprar la materia prima: un dado de polvos prensado, semejante a las tizas del billar, a la Papelería Valverde, en la calle Castelar, junto a la tienda de comestibles de López Andrés y frente al 11 de Septiembre, sobre media tarde.

En el Instituto teníamos clase por la mañana y por la tarde, con un recreo a media mañana, fundamental para tomarnos el bocadillo que debidamente envuelto en magnífico papel del Yugo, aceitoso por la tinta de la época, nos había preparado nuestra madre con pan del día anterior.

Por las tardes, quitando los primeros años de bachillerato: empecé con 9 años y 9 meses, en las que tardé poco en ingeniármelas con la "iniciativa empresarial", que bien cara me costó con don Ramiro, para proveer de fondos las guerrillas de castañas antes de la primera clase de la tarde, teníamos claro que las tardes eran más suaves que las mañanas. Por ejemplo, como no había recreo, los mayores no compraban por debajo de la puerta de hierro del patio, su "cigarrillo de machote". Y, por otra parte, como no había ni recreo, ni sol, no se hacían señales con espejos desde abajo al terrado, o/y viceversa. Y sin nombres, que todos somos serios. En la Facultad, no es que había clases por la mañana y por la tarde, es que como los de Químicas éramos unos pringados con muchas horas de prácticas de problemas y de Laboratorio, y en las clases de teoría estábamos "como chinches en costura", pues había que espabilar para poder pillar banca, como el del chiste. Fueron 3 etapas diferentes, muy distintas entre sí, pero con unas características comunes: las tres etapas me permitieron convivir con los compañeros, hacer vida de la edad de cada momento, disfrutar del personal del Centro, en el Instituto los Bedeles eran una Institución, con mayúsculas, y en la Facultad, los Bedeles, los Mozos de Laboratorio y el Personal de Secretaría nos permitían comportarnos como ácratas con el "poder establecido" pues se encargaban de que nos perdonaran hacer la matrícula cuando nos venía bien.