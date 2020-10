Joseph Pérez: hispanista universal

En Talence, Burdeos, ciudad hermanada con la cervantina Alcalá de Henares, en su casa, un hogar lleno de libros y calor familiar falleció el pasado día ocho de octubre Joseph Pérez Belda, historiador e hispanista francés de origen español. Sus padres eran valencianos, de Bocairent. A finales de los años 20 emigraron a Francia instalándose en Laroque d' Olmes, donde en 1931 nació Joseph, su cuarto hijo, y el primero que nacía fuera de España. Autor de más de una veintena de libros sobre la Historia de España, los caprichos del destino han querido que su marcha tuviera lugar un día 8, como el Cardenal Cisneros (1436- 8 de noviembre 1517) cuya vida y obra estudió a tal punto que dijo: "No entiendo como un hombre de su talla política, mucho mejor formado que el Cardenal Richelieu en Francia, no ha tenido el reconocimiento que se merece en su país". J.P. estudió Letras en la Universidad de Paris, donde obtuvo el título de Profesor de Español. Titular desde 1960 de la Cátedra de Civilización Española e Hispanoamericana de la Universidad de Burdeos III, de la que fue rector de 1978 a 1983. En 1970 se doctoró con una tesis sobre la Revolución de la Comunidades de Castilla (1520-1521). En 1979 fundó la Maison des Pays Ibériques para promover las investigaciones sobre la Península Ibérica e Iberoamérica, en todos los ámbitos de conocimiento. En 1989 viene a España para dirigir la prestigiosa institución cultural francesa Casa de Velázquez. Durante este periodo organizó debates y encuentros entre historiadores franceses y españoles. La lista de galardones y reconocimientos es enorme. Muy emotivo su nombramiento por unanimidad como Hijo Predilecto de Bocairent en 2007. En 2014 le fue otorgado el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. El Acta del Jurado dice: "Su obra ha supuesto una revolución en la forma de interpretar episodios decisivos para la comprensión de la Historia de Occidente y la independencia de Hispanoamérica". Queridos lectores no se pierdan el discurso que pronunció en Oviedo; pueden verlo en YouTube. Comienza "Es una obligación para nosotros recordar lo que la civilización universal debe a España, y lo haré brevemente citando a uno de los genios más excelsos del Siglo de Oro Hispánico…Fray Luis de León". Reflexiones sobre cómo se establece la paz con nosotros mismos y entre las naciones. Sosiego y justicia.