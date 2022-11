Jubilación viene de júbilo

El cambio que supone la jubilación es muy grande. Es un paso al frente que separa la noche del día. Acabas tu etapa de trabajo y desempeño profesional, de prisas, de horarios y con ella desaparece ese elemento de socialización y hay que buscar otras oportunidades, siempre, no lo olvide, con actitud positiva.

Para ello conviene prepararse con antelación, tanto psicológica como emocional y socialmente. El vocablo jubilación proviene de júbilo y significa gozo, alegría.

"Jubilados eternamente jubilosos". Cuando nos jubilamos, caben dos posturas: una, ya me he jubilado, no tengo nada que hacer (fin de carrera); otra, comienza una nueva etapa, tengo proyectos por delante con los que me voy a ilusionar (algo que se abre, un premio).

Podemos realizar todo aquello que soñamos. Nunca es tarde para intentar realizar los sueños. Como diría José Luis Sanpedro, poco antes de morir con 97 años, "nos educan para ser productivos y consumistas, para ser súbditos".