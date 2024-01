Será la primera y única vez, y que no sirva de precedente, que me pronuncie sobre esa guerra que se mete en nuestros hogares al menos dos o tres veces al día. Israel y Gaza. Gaza e Israel. Si con verlo ya nos resulta tremendo, insufrible, espantoso, no puedo imaginar lo que será vivir bajo las bombas con miedo a morir entre los tuyos, en un castigo incomprensible que llega desde el cielo, pero lo ordenan tus vecinos de al lado. Esos que poco a poco te han ido comiendo espacio para caminar por las calles, acceder a una vivienda, cultivar un huerto o visitar libremente a los allegados.

Porque esta vez la justificación ha sido responder a un ataque de las milicias y el secuestro de niños (la preocupación está focalizada en los cientos de bebés secuestrados por Hamás, dejado a bebés prematuros gazatís sin combustible ni electricidad para sus incubadoras). Han matado a más niños en la franja de Gaza en unas semanas que en los últimos veinticinco años, algo que venís padeciendo en vuestras carnes desde tiempos inmemoriales y nadie desde el otro mundo llamado Occidente ha protestado ni solucionado. De nada ha servido las resoluciones de las Naciones Unidas y condenas de nivel internacional. No hay que olvidar que Israel, como Estado, fue creado Naciones Unidas. Ahora reniega de la Organización, pide la dimisión de su secretario general y niega los visados a sus representantes. Benjamín “Bibi“ Netanyahu, ya es nominado como el genocida del siglo XXI a la altura de los más sanguinarios.

Cada día más arrinconados, en una cárcel que no tiene techo pero sí muros y alambradas para no cruzar sus fronteras. Les pidieron viajar al sur, abandonar sus hogares para escapar de las masacres localizadas, arrasando la tierra prometida que se está convirtiendo en un inmenso cementerio de inocentes. Gaza es una caza. Cazar al ser humano que no vaya vestido de militar con la estrella de seis puntas, como si de la sangre derramada no pudiera brotar una vez más un pueblo mártir. No me explico cómo el pueblo judío –sus dirigentes, encabezados por Netanyahu- hayan olvidado lo que les hicieron los nazis, gaseados y quemados sin compasión para horror de la historia y la dignidad humana.

No pueden, ni deben aplicar el mismo odio que utilizaron con ellos porque significa que no aprendieron nada y blanquean a quien los maltrataron hasta la extenuación, hasta morir.