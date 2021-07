La extrema derecha fascista se dedica a señalar a periodistas que le son incómodos. En esta ocasión, a Ricardo Rodrigo Amar, presidente de RBA, grupo editor de la revista satírica El Jueves. Han difundido una imagen suya para que se le reconozca y han revelado dónde está su despacho en Barcelona, quizá por si a alguien, no sé, se le ocurre darse un garbeo por allí banderita en mano. El Jueves, semanario satírico, publicó no hace mucho una serie de viñetas de dirigentes de ultraderecha. Cuando el atentado al semanario Charli Hebdo en 2015, los mismos dirigentes fascistas lo criticaron y apoyaron que la revista satírica francesa continuase la publicación de sus viñetas contra el islamismo yihadista. Sin embargo, ahora que las críticas viñetas han sido dirigidas a ellos no han reaccionado de la misma forma. Al fin y al cabo, en el caso francés, se trataba de moros, mientras en el caso español se ha satirizado a "españoles de bien", que son ellos. Ellos y los que ellos determinen que son españoles de bien. Los demás no.

El Jueves, informo al lector, es una revista que trata los asuntos políticos y sociales desde un punto de vista crítico, mordaz, sarcástico a base de viñetas. Se trata de la última publicación existente de una larga tradición humorística en nuestro país. Después de la Guerra Civil esa cadena sardónica fue reinventada por La Codorniz, con Gila como uno de sus dibujantes señeros, y en los años setenta la continuó El Papus y Hermano Lobo junto a otras como El Víbora. El Jueves, como digo, es la última superviviente de ese tipo de publicaciones. En su portada de la semana pasada una gran viñeta recoge informaciones del diario Público sobre los negocios del ex-rey Juan Carlos en el tráfico de armas junto con otros traficantes. Si la información es cierta, ¿qué sería lo censurable a la revista, que la publique en vez de callar tratándose del emérito como se ha hecho siempre, que la saque en forma de caricaturas, que la adobe con comentarios burlescos adicionales…? Lo que peor llevan los dirigentes políticos, sociales y económicos de este país es la libertad de expresión. Es un derecho especialmente odiado por el fascismo. Una de las primeras cosas que hizo Franco tras la Guerra Civil fue eliminar todas aquellas publicaciones que no le eran proclives y crear una cadena de periódicos "del Movimiento" para domesticar a los periodistas. Volverían a hacerlo.