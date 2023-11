Con el título de este escrito no me refiero a deportistas, lamentablemente me refiero a la disminución de edad de los jugadores “que se juegan el dinero”. En España somos estamos preocupadísimos por la juventud y su futuro. Por los abandonos de la educación. Por las peleas de jóvenes. Por su educación. Por su socialización. Tenemos un ministerio de asuntos sociales, o algo así; otro de educación, o algo así, no me se el nombre completo. Tenemos una facilidad pasmosa para hacer leyes y similares. Basta veer la cantidad de legislación que ha publicado el BOE y que se ve que era muy importante y muy urgente, porque una gran parte de esa normativa no ha cumplido con los requisitos de consultas a Organismos encargados de velas porque las leyes, en general, se hagan bien y no den problemas en los juzgados a la hora de su aplicación, o en la sociedad por las sentencias recurridas en base a esa nueva legislación. Véase el caso de la ley del si es si, o algo así.

Curiosamente, en educación, es tradición que cada gobierno hace su ley de educación, cuando toma posesión, y si te he visto no me acuerdo. Prueba de ello es que en Primaria y Secundaria hay problemas enquistados que nadie resuelve. Aquí, con discutir si el Cid Campeador era, como canta Julio Iglesias: “un truhán o un señor”, ya está todo resuelto.

Aquí no se habla de abandono escolar. Únicamente se hace publicidad de la Formación Profesional y de su maravilloso futuro, que es cierto, dicho sea de paso.

Aquí no se habla de violencia en los Centros y en sus proximidades. Los únicos que hacen algo son los miembros de la Policía Nacional que van a los Centros a dar charlas. Y hasta ahí hemos llegado. Aquí se han hecho en un puñado de años más normas sobre dónde y cómo se puede fumar un cigarrillo de tabaco, que sobre las consecuencias de las drogas tradicionales y las modernas de síntesis. Aquí no se habla ni de las cifras de jugadores adultos enfermos de ludopatía, ni se habla de jóvenes que juegan . Aquí se prohíbe la publicidad del tabaco, pero no se prohíbe la publicidad del juego. Bien, está reducida al horario nocturno, pero lo único que faltaba es que fuera a la hora en que los niños se están comiendo la rebanada de pan con la onza de chocolate. En Italia está prohibida totalmente, desde hace tiempo, la publicidad del juego.

Prefiero pensar que esos desbarajustes y esas carencias, son más por dejadez que por falta de interés de los gobernantes, pero en todo caso, el problema está aquí ahora y quienes lo padecen son los jóvenes, que todavía no son adultos. ¿Qué clase de ciudadanos adultos quieren nuestros gobernantes?