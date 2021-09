Jugando con nuestro futuro

En lo que llevamos de mes se está constatando la fortaleza de la recuperación económica que redunda en una rápida y progresiva salida de esta crisis. Así lo reflejan los datos económicos que sitúan septiembre como el quinto mes en el que se genera empleo de manera consecutiva. A esta realidad se añade el acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) con el compromiso y el objetivo del Gobierno de España de alcanzar el 60% del salario medio al final de la legislatura.

Mientras la crisis da un respiro a nuestro país, mientras las familias y las empresas comienzan a notar los primeros síntomas de recuperación, el principal partido de la oposición se desmarca, como siempre, de manera irresponsable, de la realidad y trata de seguir atormentando instalado en su mantra de catastrofismo porque prefieren seguir pensando que si a España le va mal al PP le va a ir bien. A eso le llaman patriotismo. El líder de la oposición se ha convertido en un cenizo, un peso y un lastre para la esperanza de la recuperación económica que toda la sociedad ansía y persigue llegando a acuerdos de diálogo social para generar estabilidad, confianza y certidumbre.

Pero al PP no le gusta que el panorama sea favorable. Les gusta más el gris y, si no encuentran ese color, lo dibujan. Ni Pablo Casado desde Madrid ni Moreno Bonilla desde Andalucía han estado ni siguen estando a la altura ante la emergencia nacional que ha supuesto la Covid y no pierden la oportunidad de machacar a nuestro país a la más mínima oportunidad. Quizá cabría recordar al presidente andaluz que un buen dirigente trabaja y quiere lo mejor para su pueblo y que un buen gestor invierte en lo más necesario. ¿Puede explicar Moreno Bonilla de una vez por qué sólo ha sido capaz de gastar 50 de los 1.109 millones de euros que el Gobierno de España le ha transferido ya a la Junta de Andalucía para ayudar a empresarios y autónomos afectados por la crisis de la Covid-19? ¿Qué pretende el Gobierno andaluz con esta negligencia? ¿Quieren PP y Cs que nos vaya mal? Si se hubiera invertido todo el dinero a mucha gente les iría bastante mejor. La pregunta es por qué no lo han hecho. No hacen su trabajo y, para colmo, niegan la evidencia de que otros sí lo están haciendo, están cumpliendo y están dejándose la piel por este país, como es el Gobierno de Pedro Sánchez.