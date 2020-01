La Junta, del lado de los almerienses

Con el agua se pueden hacer muchas cosas. Algunos hacen política. Otros hacen ideología. Yo creo que con el agua lo que se tiene que hacer es beber y regar, porque en Almería eso quiere decir crear riqueza, crear empleo y generar oportunidades. Y eso es lo que vamos a hacer en Almería después del convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para mejorar nuestro ciclo integral del agua. El pasado viernes vivimos un momento muy especial en el Ayuntamiento cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, presentó el proyecto hídrico que la Junta va a poner en marcha en Almería y que va a permitir que toda la capital tenga acceso al agua desalada a través de una tubería que unirá La Pipa con San Cristóbal y también que toda la zona de Cabo de Gata, la Almadraba y la Fabriquilla, que es el principal enclave medioambiental de Almería, vea mejorado su ciclo integra del agua, mejorando la depuración y agrupando vertidos. Nunca hasta ahora la Junta había mostrado semejante nivel de compromiso e implicación con una provincia, Almería, que siempre había estado lejos de Sevilla y a la que todo llegaba tarde, si es que llegaba. Y se trata de una actuación extraordinaria no solo por el alcance económico de la inversión prevista, que va a rondar los 25 millones de euros, sino por la sencillez y agilidad con la que se ha desarrollado todo el proceso de gestión. Sin dilaciones. Sin retrasos. Sin problemas. Y eso, a mi juicio, demuestra dos cosas muy importantes: que cuando se quiere, se puede. Y también que cuando no se quiere, todo se ralentiza, todo se retrasa y todo se olvida. Por lo tanto, como alcalde, pero sobre todo como almeriense, quiero dar las gracias por lo que supone este proyecto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. Yo podría hablar mucho sobre lo importante que ha sido su apoyo y su confianza en este proceso, pero yo creo que podría resumir perfectamente la disposición de Carmen y su actitud como consejera en tres palabras. Nada más que en tres: "¿Alcalde, qué necesitas?" Nada explica mejor lo que el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía nos ha traído a los almerienses: más cercanía, más interés y más eficacia por parte de nuestro gobierno autonómico. Por primera vez en 37 años los almerienses tenemos al gobierno de nuestra comunidad de nuestro lado y no enfrente. Y eso, objetivamente, es una buena noticia para todos.