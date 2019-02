Juzguen ustedes

No se puede haber empezado peor. Después de mas de tres semanas desde que el nuevo presidente de la Junta de Andalucía tomó posesión, hemos podido ver una serie de decisiones a cual mas desafortunada, injusta y preocupante.

Mi primera idea era comentarlas una a una. Pero, he decidido que solo las voy a enumerar y así ustedes, queridos lectores, las pueden juzgar.

La primera medida: Empezar a eliminar (que todavía no lo han hecho, por cierto) el impuesto de sucesiones. Con la actual regulación andaluza, el 95% de las herencias no pagan impuestos, ya que hasta el millón de euros por heredero no tributa, si son parientes directos.

Segunda: vender patrimonio de los andaluces (suelo público) para compensar la eliminación del impuesto que solo afecta a los ricos (1%).

Tercera: nombrar como consejero de sanidad a un señor que no cree que la sanidad publica se pude mantener y que, si eso fuera poco, ha anunciado la eliminación de la subasta de medicamentos (Ahorro de la subasta de medicamentos: 570 millones desde que se puso en marcha).

Cuarta: nombrar gerente del SAS al señor que privatizó hospitales en Castilla la Mancha y que es el responsable de 3.500 despidos de profesionales sanitarios.

Quinta: anunciar una auditoria general de las cuentas de la Junta. (Existen organismos públicos que ya hacen el control financiero).

Sexta: Pasividad para aprobar los Presupuestos hasta después del verano. (No existe ninguna razón objetiva para retrasarlos).

Séptima: Rectificar de lo que han venido criticando hasta ahora. Es decir, donde dije Digo… Por ejemplo: alabar los datos del Turismo en Andalucía cuando antes de ser presidente los criticaba. O donde se decía bajada masiva de impuestos ahora se dice que realmente hay poco margen para ello. Y mas ejemplos; criticar las ayudas al alquiler de los altos cargos que no son de Sevilla y ahora mantenerla. O que decir que los que antes eran enchufados del PSOE y que ahora son personal de su confianza en puestos relevantes con el gobierno del tripartito.

Octava: Anunciar como medias novedosas algo que ya se esta haciendo desde hace tiempo. Por ejemplo: las pruebas del cribado de cáncer de colon...

Novena: Pasividad por poner en marcha el decreto de estructura de la Junta, nombramiento de delegados provinciales, etc...

Y la décima, lo último: Que Vox presida la comisión de cultura y memoria histórica del parlamento andaluz.

Lo dicho, juzguen ustedes mismos.