Kiev, la perla del DniÉper

En el siglo VIII nació la ciudad de Kiev y lo hizo junto al río Dnieper, arteria principal de estas ricas tierras de Ucrania que convirtieron al país en el granero de Europa. Desde entonces ciudad y río han permanecido unidos viviendo un amor intenso y así seguirán a pesar de que un loco lunático y endemoniado haya decidido reducirla a escombros; pero los patriotas ucranianos están dando un ejemplo de resistencia, heroicidad y supervivencia que se lo están poniendo muy difícil al ejército ruso, formado por ex prisioneros y mercenarios. Siento una profunda pena con cada informativo sobre el teatro de operaciones, en los distintos frentes que los rusos mantienen abiertos; tristeza por los muertos de uno y otro bando, pero también porque están destruyendo esta perla que nació hace ya muchos siglos y que sus habitantes han ido convirtiéndola en una preciosa urbe llena de parques, jardines y monumentos que nos recuerdan una historia convulsa.

Los bombardeos de Kiev están destrozando los recuerdos idealizados que se habían sedimentado en mi memoria, después de haber visitado la ciudad hace ya 39 años, concretamente en abril de 1984. A través de un magnífico sistema de megafonía por sus parques y avenidas se oían las notas de Katiuska y sentí una emoción especial con la música de la opereta de Pablo Sorozábal, un autor español, en la tercera ciudad en importancia de la U.R.S.S. como era entonces Kiev. La Rus de Kiev fue el primer estado eslavo ortodoxo que existió en Europa; su fundación se debe al vikingo Oleg Nóvgorod a finales del siglo IX y Vladimir I eligió el eslavo como lengua oficial y la iglesia ortodoxa como religión. El nombre antiguo de Ucrania era Rus y apareció como estado en el siglo IX al convertirse las tribus de la zona en principados. Un siglo más tarde, al unirse estos principados, se formó el gran Estado de los Rusos con capital aún en Kiev, que pronto se extendió por toda la Europa Oriental. Pero en 1229 se produjo la invasión de los tártaros y mongoles. Después de más de un siglo de lucha contra los invasores consiguieron expulsarlos y recuperar la libertad para Ucrania. Pero durante estos años se habían formado dos poderosas entidades (Polonia y el Estado de Moscú) así es que Ucrania continuó con la lucha, tratando de seguir siendo independiente, para lo cual se unió primero a Polonia y después a Moscú. Los dos países la oprimieron a cual más.

Kiev, al iniciarse la invasión de Rusia, tenía una población en torno a los tres millones de habitantes y es una de las ciudades del mundo con mayor número de iglesias. Voy a citar solo algunas de ellas de una lista interminable. La catedral de San Vladimiro, que está abierta al culto, es la más moderna y fue bendecida en 1896. Está rematada por siete cúpulas, la central con 49 m. de altura. Pero la perla de las catedrales de Kiev es la de Santa Sofía, que se erigió por primera vez en 1037, para conmemorar la victoria sobre los pechenegos (pueblo seminómada de las estepas de Asia) Esta catedral a lo largo de su historia sufrió diversas destrucciones y otras tantas fue reconstruida. Actualmente en la catedral lucen 19 cúpulas. El recuerdo que tengo de su interior, al cabo de los años, es de grandiosidad y esplendor.

El siglo XI fue una época de esplendor para Kiev. La iglesia de la Santa Trinidad es una auténtica maravilla. En su fachada barroca se combinan el blanco con el celeste y el dorado y el resultado es celestial. Otra iglesia que no se olvida es la de San Andrés; pero a pesar de este derroche de iglesias maravillosas en toda la ciudad, lo que el visitante se trae en su mochila son las lauras. Una laura es un recinto cerrado en cuyo interior hay una colonia de celdas o cuevas eremitas que tienen una iglesia común y a veces un refectorio en el centro, que son propios de la iglesia ortodoxa. En Kiev visité la laura Percherska que data de 1598. Las cúpulas en forma de pera en Kiev se cuentan por cientos y el conjunto resulta de una belleza inolvidable. En cuanto a monumentos civiles quiero destacar la Puerta de Oro de Kiev del siglo XI y el dedicado a Bogdán Jmelnitski, que es el gran héroe nacional del pueblo ucraniano; fue un gran estadista y un gran militar. Sobre un gran pedestal se levanta una escultura ecuestre en bronce, cuyo jinete Bogdán, frena en seco al caballo en pleno galope, que simboliza la voluntad del pueblo ucraniano de unirse con el ruso para siempre. De lo que sí sentí un poco de envidia, lo reconozco, fue del Parque de la Gloria Eterna, construido en honor a los soldados que murieron en la II Guerra Mundial, materializado con la llama perenne de la Tumba del Soldado Desconocido; todo ello situado a los pies de un gigantesco obelisco. Y es que hay cariños que matan y también me viene a la memoria aquello de quien bien te quiere te hará llorar. Porque ahora viene el problema de los monumentos y estatuas dedicados a rusos como Alejandro Puskin, Nicolái Vatutin o Vladimir Lenin. Espero que no los destruyan, otra cosa es que los manden al cuarto oscuro. El final de la guerra es imprevisible, en cuanto a duración y resultado. Ucrania es una nación acostumbrada a la opresión de unos y otros y a la lucha por su independencia. El precio de esta libertad puede ser muy elevado, pero es sabido que la libertad no tiene precio.