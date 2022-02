¿LLORAR O REIR?

E STOY Por el tema que pretendo abordar en este folio, una parte considerable del esfuerzo de escribirlo, se me va a ir en hacer aclaraciones. Por lo pronto, me recuerdo que su extensión debe ser "un folio", cuando en realidad es un A4. La siguiente consideración es: ¿quién me manda a mi meterme a escribir sobre sentimientos? cuando mi formación es científica y racional. Y la 3ª, estoy citado para tomar un café con un amigo, hijo de un amigo, y quiero dejarlo terminado para entonces.

Ahora se está empezando a hablar de que hay que reir. ¡Error! Eso es algo que hay que hacer siempre; de hecho, una tradición muy del Sur, es que una de las ocasiones en que más se ríe, y más chistes se cuentan, es en los velatorios.

Pero por otra parte, el llanto, fenómeno que está casi oculto y que en ocasiones parece como algo maldito, está minusvalorado. En parte, porque en esta sociedad "tan fuerte" en que vivimos, se asocia con la pena y el dolor, pero se olvida que también se llora de alegría.

Así que, en realidad la risa no es una exteriorización de alegría interna: véase el fenómeno psicológico de la "risa nerviosa", típica de los estudiantes (antiguos) ante un examen serio, en el que los últimos minutos de espera antes de que empezaran a nombrarnos para entrar, se dedicaban a contar chistes.

Y, como contraposición el llanto, que no siempre es fruto de una pena dolorosa, valga la expresión, pues también puede deberse a una gran alegría: el nacimiento de un hijo, o a que el recibo de la luz de este mes es la mitad de lo que habíamos calculado. Sucesos, ambos, poco frecuentes en estos tiempos que corren.

Así que, si tenemos en cuenta todos los avatares de nos rodean: de enfermedades a líos políticos, pasando por todos los problemas que la vida diaria nos proporciona, unos propios de la edad: achaques; otros propios de la situación familiar: los padres preocupados por el futuro de los hijos, o los padres con dificultades; el amigo monotemático que siempre te cuenta, muy circunspecto, los desaguisados del partido político que en ese momento está "en candelabro" que alguien decía, no nos faltan motivos para estar "con la cara así de larga".

Por lo tanto, lo mejor es perder el retraimiento, y reírse de lo que sea, en la situación y en el momento menos esperados aunque, eso sí, tratando de no descomponer la figura, porque de esa manera alguien nos preguntará y posiblemente se agregue. O bien llorar de alegría sin ningún pudor, porque como dice el maestro Sabina, "… TENEMOS MÁS DE CIEN MOTIVOS…"