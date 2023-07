Dado que cada día me gusta más la mitología griega, comenzaré recordando que en la genealogía divina tradicional, Helios, el sol, es hermano de Selene, la luna. Cuando Helios termina su viaje a través del cielo, y la noche cae sobre la tierra, Selene comienza el suyo.

El pastor Endimión estaba enamorado de Selene y le pidió al dios Hipnos el poder de dormir con los ojos abiertos para poder admirarla cuando ésta cruzaba el cielo nocturno. Hipnos, quien estaba enamorado del pastor, le otorgó el don para poder contemplar a Selene durante la noche. Por otra parte, hay fuentes que señalan que Selene tuvo descendencia con Zeus, Pandía, Ersa y Nemea; y que con Helios fue madre de las cuatro estaciones. No me digáis que no son bonitos ese tipo de relatos de amor, lejos de la brutalidad y materialismo que nos rodea. Bueno, pero vamos al muy brillante LTT9779b, localizado por la Agencia Espacial Europea (ESA), y que es el astro más brillante conocido hasta la fecha que no emite luz propia. Que nadie se llame a engaño, no se trata de ningún político. Se trata del EXOPLANETA ULTRACALIENTE LTT9779b, situado a una distancia de Almería de 246 y 13 ceros detrás, de kilómetros, y que le da una vuelta a la estrella en cuyo derredor vive, en tan solo 19 horas. Está más caliente que “las alpargatas de un calero”, a unos 2000 ºC. Si eso ya es curioso, todavía lo es más el hecho de que está cubierto por nubes metálicas de titanio, que no me veas si les da por llover, porque llovería metal líquido. Pero lo curioso es que como es titanio en forma de vapor, ese vapor es altamente reflectante LTT9779b refleja hasta el 80 % de la luz que recibe de su estrella madre, lo que le convierte en el planeta de fuera del sistema solar, más brillante jamás hallado. Es, literalmente, un espejo gigante en medio del cosmos. Y eso lo ha descubierto el Satélite CHEOPS de la Agencia Espacial Europea (ESA) que mide 1.5 x 1.4 x 1.5 metros y un peso de unos 300 kg con combustible. Pesa menos y gasta menos que un Smart. En el sistema solar, la Luna y Venus son los objetos más brillantes, aparte del Sol. La luna refleja el 8 % de la luz que recibe del Sol, y Venus, el 75 %. La Tierra (vista desde el espacio) refleja el 37 % y Júpiter refleja hasta un 52 % la luz solar. En consecuencia, el exoplaneta LTT9779b, que refleja el 80 % es aún más brillante que Venus, e incluso que muchos cargos públicos, aunque desgraciadamente el único que lo ve es el satélite ese de 3 m3 que han mandado por allá arriba. Pero Vivien Parmentier, del Observatorio de la Costa Azul de Francia, y coautora del estudio, quiere verlo también con los telescopios espaciales Hubble y James Webb, para recabar más información sobre su composición y estructura. ¡Esto supera la última película de Indiana Jones!