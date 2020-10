Laberinto español

La lógica, la coherencia y el sentido común nos dicen que para resolver los problemas es imprescindible reconocerlos. Buscar veracidad y nunca engañarnos con respecto a nuestra esencia humana. De ahí que la Educación sea ineludible, vital para bregar con la naturaleza del poder. No trampear con nuestras responsabilidades. Nosotros decidimos qué camino tomar; escuchar o hacer complacientes oídos sordos. Resulta aparentemente tan rentable señalar culpables y cavar las trincheras de "la culpa no es mía". Con que espantosa facilidad olvidamos que las trincheras son lugares insalubres, que muy pronto se convierten en trampas donde sólo imperan ratas y piojos. Eurípides escribió que "cuando los dioses quieren destruir a alguien, primero le ciegan". Quinta Moción de Censura de la Democracia Española. Los discursos, lo que se ha visto y sobre todo la búsqueda de los hechos que no se dejan ver, me llevan a percibir a nuestra Nación encerrada en un laberinto donde el Minotauro que la acecha para devorarla se llama Mentira. Prácticamente toda mi vida, hasta el día de hoy, ha transcurrido en Democracia. Y la verdad es que es una Democracia herida, atosigada desde el principio por los crímenes terroristas. El totalitarismo nacionalista, derivado en separatista, jamás nos ha dejado vivir en paz en España. El hedonista bipartidismo ha construido mano a mano los muros y las trampas de este laberinto. Una Democracia sin parlamentarismo porque el poder no se negocia. El poder es el negocio. Y por ese negocio se ha llegado hasta el repugnante espectáculo de ningunear a las víctimas del terrorismo. No les bastaba con arrebatarles la vida, destruir familias y desgarrar nuestra sociedad bestialmente. Ahora adoctrinan sobre que los terroristas son "hombres de paz" y sus crímenes "lucha armada". Si los españoles queremos recuperar el respeto por nosotros mismos como sociedad y afrontar la ruina humanitaria, económica, educativa, cultural y jurídica que nos asedia tenemos que enfrentar la corrupción de los políticos que no gobiernan: pelean por el Poder. Dominio. Antes que ideologías existe el pensamiento, la herramienta que nos permite vivir en libertad. La deuda de España es colosal, supera nuestro PIB. ¿Qué se dijo en el Congreso al respecto? Seguimos sin un plan coherente para enfrentar el Covid-19. Politicastros deshumanizados cercenando nuestras libertades.