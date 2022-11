Lagran chapuza

El autodenominado 'gobierno de la improvisación' en Andalucía ha vuelto a mostrar que carece de lo que alardea. Parece que siete meses no han sido suficientes para Moreno Bonilla para gestionar y poner en marcha, con todas las garantías necesarias, un portal web para acceder y tramitar las ansiadas ayudas del Bono al Alquiler Joven; un dinero que procede del Gobierno de España, que está en la cuenta corriente de la Junta de Andalucía desde abril y que aún no está en manos de quienes más lo necesitan, las y los jóvenes, por la incapacidad manifiesta para gestionar del PP andaluz.

Este lunes, por fin, se abrió la convocatoria y el servidor colapsó, lo que dio al traste con las expectativas de miles de personas que trataban de continuar realizando, una y otra vez, el proceso para no quedarse fuera y perder esa indispensable ayuda. Y es que, como ya hemos denunciado los socialistas en varias ocasiones, el Gobierno de Moreno Bonilla decidió que las ayudas se darían por orden de llegada en lugar de hacerlo priorizando las necesidades de los aspirantes. El presidente andaluz escogió simpleza a equidad y, ahora, se ven los resultados: una chapuza.

¿Qué hubiera ocurrido de no haberse producido este fallo en el sistema de admisión de solicitudes? ¿Y si quien lo intentó y le dio error no lo pudo intentar más tarde? Esa es la frustración que experimentan ahora mismo miles de jóvenes a quienes el PP vuelve a dejar tirados. La consejera de Fomento se disculpó ante el aluvión de críticas que recibió a primera hora de la mañana del lunes pero, a pesar de ello, de que les han fallado a las y los jóvenes de Andalucía, no han cambiado de criterio y siguen apostando por 'el que primero llegue', como ocurrió con la contratación de vigilantes de las playas; todo un 'éxito' del Gobierno de Moreno Bonilla, como bien se recuerda.

Andalucía ha sido la última comunidad autónoma en poner en marcha estas ayudas que resultan vitales para la emancipación de miles de jóvenes. El Ejecutivo de Pedro Sánchez vio esa necesidad de apoyar al futuro del país a iniciar su proyecto de vida en esta época tan convulsa en lo económico y social, pero esa ilusión se topó en Andalucía con la falta de visión del PP que, además, ha castigado a los jóvenes de Almería dejándoles a la cola en número de ayudas: sólo 1,7 millones de los 68 millones que ha recibido del Gobierno de España.