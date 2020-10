Lamentable circo ante la segunda ola

Sánchez, Casado, Abascal, Iglesias, Arrimadas y todos los mandamases de los partidos que hay en el Congreso de los Diputados (alguno de esta última sección sería preferible que no hubiera logrado acta de diputado, por cierto, caso de Rufián). Lamentable cómo se han enfrascado en una guerra que sólo sirve para contentar a su ego y que nos deja indefensos a los ciudadanos ante un virus que están usando para tenernos en la trinchera. Entiéndame, el virus es letal y peligrosísimo, pero no están haciendo nada sensato por protegernos, sólo criticando lo que hacen los demás. Por no hablar de Fernando Simón... Así va España, mal, como siempre; y así van Italia, Francia, Inglaterra o Alemania, donde han aprendido la lección y sus políticos pasan de guerras civiles para salvaguardar la salud de sus ciudadanos. Estamos como en el Desastre del 98, perdiendo prestigio y vida a pasos agigantados. Eso sí, el político de provincias (llámese alcalde de Almería, Vícar, Abla o La Mojonera) no entra en ese circo, ése sí lucha por sus vecinos con la poca munición que le dan. Ya llegarán las elecciones, ya...