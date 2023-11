Lampedusa y España

El nombre de Lampedusa, no sabría decir por qué, es pura poesía, al menos a mí me suena a música y a cuento de hadas. Lampedusa es la mayor de las tres islas que forman las llamadas Islas Pelagias. Las otras dos reciben los nombres de Linosa y Lampione. Tiene una extensión de unos 20 km cuadrados; para hacernos una idea es como la cuarta parte de la isla de Formentera; tiene forma rectangular con unos 8.000 m. de larga y unos 2.500 m. de ancha aproximadamente. Su situación es estratégica, al estar situada en un lugar equidistante de las costas de Túnez, Libia y el sur de Sicilia. Se hizo famosa a finales del siglo XX por sus playas de arena blanca y la trasparencia de sus aguas, donde acudían turistas de todos los países rivereños del Mediterráneo. Durante muchos siglos esta isla perteneció primero al Reino de Aragón y luego a la Corona de España. En agosto de 1667 el Rey Carlos II, el último Rey de la casa de Austria, creó el Principado de Lampedusa y se lo dio a Fernando Tomasi, duque de Palma (Palma de Montechiaro. Sicilia) y a partir de 1774 este título llevó aparejado el de Grande de España. Pero posiblemente el Tomasi más conocido, al menos fuera de Italia, fue Giuseppe Tomasi XI príncipe de Lampedusa, como autor de la célebre novela “El Gatopardo”. De esta única novela de su autor nos ha quedado la célebre frase de “Que todo cambie para que todo siga igual”. Murió a los 60 años de un cáncer de pulmón. Y más famosa que la novela sin duda fue la película con el mismo título, protagonizada por Burt Lancaster con una ambientación e interpretación magistral, que dirigió Visconti.

Esta isla fue ocupada temporalmente, durante periodos más o menos largos, por fenicios, griegos, romanos y bereberes principalmente a lo largo del tiempo. A principio del siglo IX la isla fue saqueada por hordas musulmanas. A finales del siglo XIV ya dependía del Reino de Sicilia. En 1533 los piratas berberiscos invadieron Lampedusa, llevándose 1000 cautivos como esclavos, con lo cual la isla quedó totalmente deshabitada. A finales del siglo XVIII los Caballeros Hospitalarios de Malta ocupaban solamente una pequeña aldea en Lampedusa, donde mantenían el culto en una capillita un sacerdote y seis malteses. En 1813 fue enviado a la isla un tal Partridge con fiebre amarilla lo que provocó, ante el riesgo de contagio, el abandono de la isla por la mayor parte de sus habitantes. Por último diremos que en 1840 la familia Tomasi vendió la isla al Reino de Nápoles. Pero en la práctica Lampedusa siguió en manos de los ingleses, hasta que un día de 1843 dos barcos de guerra arribaron a sus costas y desembarcando una fuerza de 400 soldados, izaron la bandera napolitana y leyeron un manifiesto, proclamando la isla como parte del Reino de las Dos Sicilias. En la II Guerra Mundial la isla fue invadida por fuerzas británicas durante la operación Corkscrew.

Hasta hace 60 años Lampedusa estuvo olvidada, careciendo de electricidad y de todos los servicios mínimos, pero a principios de este siglo empezaron a llegar oleadas de cayucos con inmigrantes ilegales procedentes de varios países de África, Oriente Medio y Asia y la vida de los lugareños de repente se vio alterada. En 2009 un motín de los inmigrantes provocó un incendio que destruyó gran parte de las instalaciones construidas precisamente para atenderlos. Cría cuervos y te sacarán los ojos.

Esta invasión pacífica, otras veces no tanto, que está sufriendo España e Italia principalmente, no preocupa demasiado a los países nórdicos de la Unión Europea y es que a los países escandinavos llegan pocos africanos, por la gran distancia y por el gélido frio que reina en estas latitudes. Pero hace unos días en España se ha dado un paso más, alojando a los inmigrantes en hoteles de cuatro estrellas y libertad absoluta de movimientos. Soy consciente de que esta acogida tan generosa por parte de nuestro gobierno, tiene muchos seguidores y es tan popular como inconsciente; lo que no se dice es que estos alojamientos los pagamos todos los ciudadanos; hoteles que por otro lado millones de españoles no se pueden permitir ni siquiera durante una semana al año. Tampoco he visto a nadie haciendo cola para solicitar que una familia o una sola persona puedan alojarse en su casa. Voy a contar una historia real que la mayoría de los ciudadanos no conocen. Hasta la década de los 60 del pasado siglo en los pueblos pequeños de nuestra provincia durante las fiestas los vecinos, por riguroso turno, alojaban en sus casas a los músicos que se contrataban de pueblos cercanos que, por ser mayores, contaban con una banda de música; las bandas de música que aludo y conozco, procedían en concreto de Ugíjar y Cádiar. Durante los tres o cuatro días que duraban las fiestas estos músicos se alojaban en las casas con pensión completa. ¡Qué tiempos! Traigo a la memoria esta historia por si alguien se anima y quiere acoger en su casa a inmigrantes, porque en muchas viviendas sobran habitaciones. Es solo una idea. Ya digo que no he visto colas, y es que una cosa es predicar y otra dar trigo. En los hoteles donde se están alojando a los inmigrantes, así como a las ciudades donde se ubican estos hoteles, se les está poniendo una cruz negra con vistas al turismo. El tiempo lo dirá.