Laura sólo salió a correr

Algo tan cotidiano para quien acostumbra a hacerlo, un buen rato de correr cerca de la naturaleza, no puede llevar nunca a una muerte violenta, a un asesinato terrorífico, por una maldad permanente que todavía más permanente castigo merecería. Laura salió a correr. Con ese empuje que lleva a calzarse las zapatillas para recorrer a zancadas un puñado de kilómetros y así airear el cuerpo y el alma. Aunque bien sabía ella que algo limitaba el disfrute pleno, que no podía acertar con las buenas ideas que suele traer a la cabeza el correr tranquilamente. Porque no era cuestión de bajar la guardia de las precauciones, sabiendo o sin saber que tenía muy cerca un vecino canalla.

Laura salió a correr cuando la muerte acaso solo se le representara como inspiración artística -con esta última ella se desenvolvía bien-, mas no en la salvaje forma de golpes brutales y heridas sanguinarias. Laura descubría nuevos parajes venida de su tierra a otra tierra, sin que imaginar pudiera el postrero viaje de sus jóvenes años al pozo sin fondo, oscuro y lúgubre, de la muerte a destiempo; el desatino que aniquila el concierto de la vida de los padres cuando el orden natural de la muerte se trunca; o la herida siempre abierta que deja la muerte al valerse del asesinato y del horror.

Laura salió a correr un rato para después volver a casa, darse una buena ducha, saciar el apetito tras el ejercicio físico y seguro que repasar las clases y las tareas con que pensaba estimular el goce artístico de sus alumnos en el instituto, a los que aún estaría conociendo porque llevaba pocos días con ellos. Y todas esas rutinas cotidianas que otorgan no poco sentido a los días, que reparten los destellos de la vida en la ordinaria candencia de las horas, han quedado dramáticamente suspendidas sobre la fría superficie de una mesa de autopsia para dar cuenta y razón de la barbarie criminal. A tiempo pasado, como si hubiera que encontrar una razón a lo que nunca puede tenerlo, o cupiese evitar lo ya inevitable, preguntas habrá sobre por qué no se quedó Laura donde vivía, antes de aceptar una sustitución como profesora en destino tan lejano. Por qué salió a correr ese día. Por qué el mal fario de tener tan cerca un vecino criminal. Por qué han asesinado a Laura. Por qué ha podido matarla quien lo ha hecho. Si Laura disfrutaba del arte de vivir. Si Laura solo salió a correr.