Lawfare y el poder judicial

No he podido resistir la tentación de hacer un comentario sobre la actual situación de la Administración de Justicia, tras un fin de año con ataques a la misma y a sus miembros.

La llamada guerra judicial o lawfare no es sino la imputación de usar la maquinaria judicial para perseguir a alguna persona o entidad. Se ha buscado este término anglosajón para amparar las pretensiones nacionalistas de desprestigiar a los jueces españoles. Ahora no basta con la amnistía sino que también es necesario descalificar a los que intervinieron en “el proces” y de paso descalificar a toda la institución, es decir al Poder judicial. Es el precio que había que pagar a los nacionalistas por mantenerse en el poder y de paso pacificar una parte del territorio nacional, en una justificación del cambio de criterio sobre el proceso del referéndum ilegal en Cataluña.

Lamentablemente se ha vendido al Poder judicial a cambio de un plato de lentejas porque al abrirse esta especie de guerra contra los jueces no sabemos muy bien hasta donde se puede llegar, existiendo cierto temor por la integridad de la separación de poderes como elemento esencial de un estado de derecho.

En Europa saben muy bien que ese equilibrio de poderes es necesario en un estado moderno y con garantías constitucionales. Allí donde esa separación de poderes no existe se pierden los derechos fundamentales de las personas. Esperemos que Europa sepa poner límites a esta situación tan incómoda para el Poder judicial y sus componentes.

La pretensión de renovación del órgano de gobierno de los jueces, con supervisión de Europa, es un intento de despolitizar la Justicia un poco tardío, cuando ya no interesa que se vuelva a aplicar un sistema de mayorías en el Consejo que reproduzcan al parlamento español. Pero esta supervisión será inútil si no se afronta una modificación de las competencias del Consejo, como ha propuesto su actual presidente. En efecto, este órgano se ha dotado de unas competencias en nombramientos que le confiere un margen de discrecionalidad preocupante.

Estoy totalmente de acuerdo con los que proponen que el nombramiento de los cargos judiciales se haga por un concurso de méritos, en que se baremen la experiencia y los méritos de los candidatos y así se resuelvan esos nombramientos con la mayor objetividad posible evitando el nepotismo, es decir el nombramiento por amistades o intereses. Se comenta en el mundillo judicial que ciertas plazas de libre designación dependen de la amistad de turno, la presión de la asociación judicial correspondiente y la no necesidad de que esa plaza no se tenga que intercambiar con otra, o sea una especie de conjunción estelar. Esto no significa que no se hayan designado en otros casos buenos profesionales para estos puestos de representación de la carrera.

Concluyo, no sin expresar mi preocupación por las comisiones de lawfare y su desarrollo en un futuro, así como y la posibilidad de no alcanzar un acuerdo en la renovación del Consejo del Poder Judicial, algo muy necesario en estos momentos pero no a cualquier precio, puesto que está en juego la independencia de los jueces acorde con los estándares europeos, que no pueden permitir una colonización, por uno varios partidos políticos, de los órganos judiciales