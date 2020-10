Lealtad, honor, respeto...

Días atrás, otro político, Ángel Acebes, 9 años de pena de banquillo mortificante, para quedar absuelto, manchando una carrera personal por el solo hecho de buscar en un plomizo mar "presuntos" ilícitos penales. En política nada es por casualidad, todo tiene una causalidad, generalmente, la envidia y el odio que engendran en muchas personas al sentirse con endiosado poder y a otros muchos olvidados y despojados de la etérea celebridad.

¿Quiénes fiscalizan al acosador del acosado políticamente? La inversión de la carga totalitaria ante la democrática presunción de inocencia. Ni los propios compañeros o no son capaces de alzar la voz del afecto personal y defender la amistad en los medios y redes sociales, y, menos aún, con un wassap, les embriaga un leproso miedo escénico. La democracia no es desprestigiar con maldad y echar un voto en las urnas, la política en democracia tiene una impronta de principios cívicos y valores morales que dignifican a la persona, a la familia, a la sociedad, a las instituciones, y no aprovecharse de esta bondad generosa, gentes sin vocación alguna de servicio público, servidumbres que solo desean el conflicto, la involución, el caos y el estallido social, porque en sus corazones no anidan el palpitar humanístico de la buena fe, para éstos nunca es Navidad, sino un crudo invierno. La avidez en política no puede llegar hasta el extremo de realizar pactos farisaicos con quienes no pretenden, ni la excelencia en la gobernanza ni la calidad en la gestión pública con una mejor distribución de la justicia social, calidad democrática y civismo constitucional. Todo es un teatrillo mundano, quítate tú para ponerme yo. En fin, desde años atrás con saña ignominiosa, que no crítica, se atacan a las personas, especialmente, con político rencor a Gabriel Amat Ayllón, y aunque fuesen mis últimas palabras, manifestar que, es una buena persona, un buen empresario, un buen padre, un buen político, y forma parte de la Historia de esta indaliana provincia con 40 años de Concejal, 25 de Alcalde y 8 de presidente de la Diputación.