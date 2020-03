Lecciones del coronavirus

En japonés, la palabra "crisis", significa a la vez "peligro" y "oportunidad". El peligro es obvio, en el caso del coronavirus. Las oportunidades que tenemos para mejorar como personas y como sociedad, también son bastantes. Ahí van algunas de las lecciones que podemos extraer.

Lección 1. En estos días he tenido que ir a un hospital. Entró en vigor la normativa que decía que solo podía haber un acompañante por habitación, y pude ver cómo, a pesar de los numerosos carteles informativos, había habitaciones con cuatro, cinco, seis... o más acompañantes. Esto me ha llevado a pensar sobre cómo se tienen que aplicar las normas en nuestro país. Por ejemplo, ¿cómo se consiguieron reducir los accidentes de tráfico? ¿porque a la gente le importa mucho su vida? ¿por las campañas en que salían personas en silla de ruedas? En absoluto. Se empezó a mejorar a base de multas, quitando el carnet de conducir y endureciendo las medidas hasta la cárcel, en algunos supuestos. El dinero nos importa más que la vida, al parecer. Por eso, parecería adecuado que las fuerzas de seguridad controlaran el cumplimiento de esa norma, y de cuantas otras se vayan proponiendo. Si no es por conciencia cívica, tendrá que ser a palos, como los burros.

Lección 2. Relacionado con lo anterior, está el hecho de que hay personas de otras comunidades que, habiéndose suspendido las clases, aprovechan para pegarse un viaje, para reunirse, para ir a los parques... Está claro que nuestra cultura latina es muy de socialización, pero creo que toca tirar de conciencia ciudadana, y quedarnos en casita. O eso, o ir a caminar por el monte, que siempre es buena opción (y muy saludable). Lo contrario es ponernos en peligro. Tenemos la oportunidad de demostrar que incluso se nos puede considerar civilizados. Tanto, que igual habría que rectificar la lección 1, en cuanto a multas y demás.

Lección 3. Me sale la risa amarga cuando escucho lo del "teletrabajo" y lo de las clases por Internet. No estamos preparados para ello, ni lo están nuestras familias. Porque, si hablamos de educación obligatoria y se diera el caso de que hubiera que estar mucho tiempo así, habrá que garantizar la enseñanza a distancia para todo el alumnado, ¿verdad? Ojalá se aproveche la ocasión para hacerlo.

Son solo reflexiones precipitadas y de urgencia. Seguramente cabe hacerse muchas más ¿Aprovecharemos las oportunidades, o todo seguirá igual?