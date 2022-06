El grupo Gabinete Caligari, cuando empezaron decían al empezar un concierto: Hola, somos Gabinete Caligari y somos fascistas. Antes de ayer todos éramos fascistas, es más, había más fascistas que ciudadanos. Venía el fascismo, la ultraderecha y el nazismo vestidos de faralaes. Para empezar hoy no hay Ciudadanos, o queda poco. Y hoy ya no hay tantos fascistas, es más, hay muchos votantes que han votado una cosa y el resto se ha quedado así como ya no veo fascistas. Habrá que esgrimir excusas, razonamientos, paráfrasis, remedos, fraseología y retórica. Ahora mismo estoy escuchando en la radio a los cañoneros de la derechona diciendo que si han votado tantos al pp es que algo bueno habrá hecho el pp y algo mal habrán hecho el resto. Y por tanto la derechona ya no es derechona si no moderados gestores que han frenado a la derechona. Los descalabrantes comparsas de los perdedores hacen muecas haciendo como que hablan y habla un ente extracorpóreo que va adaptando las palabras a las circunstancias. Pongamos las cartas sobre la mesa: Yo he votado al pp. Nos ha jodío, y un montón que han dicho, mira que en lo otro hay mucho lío. Así poco a poco todos los panzers antiderecha van a ir pasándose a un pp moderado y gestor. Ojo, yo ya estaba en ello hace décadas. Y eso que pienso que también en el pp hay muchos zoquetes. Autocrítica poca pero zoquetes varios. Eso sí, mi voto lo tienen. Encima de que os voto no me vengáis con ojerizas. En las municipales ya de que lo tendremos que mirar a ver. Y también en los otros hay zoquetes parlanchines como cacatúas. Alguien ha visto a algún político comprando alguna vez un libro. Un libro, no un best seller. A eso iba. A lo mejor es que los compran por wallapop. Y ezo, que están parlando ahora mismo también por la arradio que los votantes socialistas se están yendo al pp. Progresivos, no os dejéis susurrar por la gestión y la moderación, que encarna estabilidad y la gente empieza a pensar que todo va bien y va a ir mejor. Así, sin algarabías noctámbulas de leyes funámbulas no se vale. Sin películas de expresionismo alemán no se vale, películas de terror, recetas de torrijas, trajes de faralaes, derechona de cartón, bocadillos de salchichón y pancartas y papeleras llenas de carteles y bromas de políticos. De donde vienen los votos. A donde van. No espérate que ahora va a haber estabilidades sin fuegos artificiales. Asin no se vale.