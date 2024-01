De entrada, el rótulo de colonización española siempre me ha parecido extraño. Formalmente, hubo virreinatos, no colonias, lo que podía introducir un matiz nada desdeñable. En todo caso, tuve por primera vez contacto con La Leyenda negra en Alemania, de la mano de unos estudiantes que la consideraban el crimen más grande cometido por la humanidad. He de reconocer que lo primero que experimenté fue una considerable conmoción. En ese mismo lugar, solo unas décadas antes, se había perpetrado la Shoá que, al parecer, era un pecado venial.

Sin querer, empezó a aclarármelo un colega chileno que acusó a mis antepasados del genocidio latinoamericano. No, la mitad de los míos bastante tenía con sobrevivir a las persecuciones de los Reyes Católicos; la otra mitad se quedó en Granada. Recordé mis clases de historia en la Facultad. Las grandes problemas para las poblaciones indígenas aparecieron tras la independencia de las naciones americanas, por lo que fundamentalmente supongo que serán responsabilidad de las sociedades postcoloniales.

Mis quehaceres profesionales también terminaron por aclararme algunas cosas. Resulta que existe una lingüística misionera solo en los antiguos dominios españoles. Los evangelizadores, con la Compañía de Jesús al frente, decidieron predicar en las lenguas de los indígenas. Por ese motivo elaboraron las correspondientes gramáticas indígenas destinadas a la formación de sus sacerdotes. Ello ha tenido consecuencias drásticas en el mapa lingüístico post-colonial: al norte del río Bravo solo subsisten vestigios de lenguas indígenas; al sur, en la América Hispana, se han conservado y han llegado incluso a mantener un bilingüismo completo en lugares como Paraguay.

Más tarde analicé el conflicto lingüístico en el Virreinato de Nueva Granada, la actual Colombia. Para mi sorpresa, la administración de justicia contaba con intérpretes de lenguas precolombianas para atender adecuadamente sus pleitos. Por lo demás, al menos la élite indígena, enviaba a sus hijos a escuelas en las que aprendía español.

Así que no hizo falta tirar mucho del hilo para encontrar la fuente de la Leyenda Negra en la historiografía sajona. El modelo alemán, pues, tenía un ilustre y pertinaz antecesor, empeñado en magnificar las debilidades ajenas para ocultar los vicios propios. Abonarse a la trinchera de la Leyenda Negra, como hace el ministro Urtasun, más que una forma de progresismo es una lamentable forma de sumisión intelectual, una lectura verdaderamente negra, y negada, de nuestro pasado.