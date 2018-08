Lecturas de verano

Igual que existen los primos lejanos, existen los amigos lejanos. Un amigo lejano es más que un conocido pero menos que un amigo y/o conocido con el que tienes más contacto y/o confianza. La recomendación de lectura veraniega es como el posado de los intelectuales y yo no quiero ser menos. No se dejen ustedes colonizar por los ladrillos editoriales de consejo de pago y sean sinceros consigo mismos y reconozcan que la novedad que acaban de comprar y leer es un coñazo que ni han entendido ni han disfrutado. Déjense seducir por los facsímiles de baratillo y las rarezas de biblioteca venida a menos. Comenten con sus amigos y conocidos el último libro de segunda mano que ha adquirido por un euro y si le hacen bocadillos de conjuntos vacíos como respuesta o mirada indiferente lastimera y dejan de invitarlos a su próximo party, repúdienlos como amigos, cercanos o lejanos y/o conocidos. Yo voy a hacer mi recomendación citando, copiando, plagiando y trasladando la recomendación de mi amigo lejano Camilo de Ory, una recomendación por supuesto sui generis que yo vuelvo a recomendar. Busquen, adquieran, lean y disfruten El hombre fino, al gusto del día. Manual completo de urbanidad, cortesía y buen tono. Con las reglas, aplicaciones y ejemplos del Arte de presentarse y conducirse en toda clase de reuniones, visitas, etc., en el que se enseña la etiqueta y ceremonial que la sensatez y la costumbre han establecido; con la Guía del tocador y un tratado de Arte cisoria (que luego desarrollaremos). Traducción del francés al castellano realizada por Don Mariano de Rementería y Fica (ahí es nada). Tercera edición (nada menos) aumentada con las reglas de Educación y decoro para las Señoras (para que no haya problemas de exclusión de género). Facsímil del publicado en Madrid en 1829 en la imprenta del Colegio de Sordo-mudos (sic). Se hallará en la librería Cuesta, frente a las Cobachuelas, o en su defecto, en su servidor más cercano de internet por el módico precio (actual) de 5 euros. Abundo en el Arte cisoria o forma de cortar y trinchar los alimentos y redundo en la parte más aprovechable que, según mi ínclito amigo lejano Camilo de Ory, es la dedicada a preparar la chacina de los cuadrúpedos, en especial la del javalí (con v). Compren su ejemplar, compren su javalí (con v) y hagan una pedorreta a los pedorros recomendadores de ladrillos editoriales. Con la venia, oh, Camilo.