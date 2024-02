Hace tiempo que vengo leyendo noticias de este tipo, pero no me lo había terminado de creer. Quizá es que sean increíbles para alguien mínimamente racional o, quién sabe, lo mismo es que no me lo quería creer. El caso es que, a base de reiteraciones, procedentes de fuentes diversas, no he tenido más remedio que persuadirme de que desde hace un tiempo se persigue al castellano en muchas zonas del Estado, sin mayor recato, por cierto. Un grupo de sanitarios barceloneses, “Metges pel catalá” (“Médicos por el catalán”), han aparcado sus preocupaciones hipocráticas para concentrarse en expulsar a sus compañeros castellanoparlantes. En el Instituto Santa Eugènia de Girona una docente no permitía ir al baño a quienes empleaban esa lengua. Hace unos días su alumnado ha iniciado una inevitable sublevación. La escuela catalana es lugar de riesgo lingüístico. Es conocida la existencia de espías lingüísticos en los recreos, encargados de fiscalizar el empleo del español, hasta en las interacciones más íntimas con amigos y compañeros.

La Universidad Autónoma de Barcelona, uno de los santuarios del independentismo, ha presentado un curso para promover el mantenimiento del catalán entre los docentes (propósito muy loable), al son de “no me racialices, háblame en catalán” (perspectiva absolutamente infundada y ofensiva).

El caso catalán suele ser el que más trasciende en los medios, pero no es exclusivo, al parecer. En un análisis de manuales educativos realizado por la asociación Hablamos Español se concluye que esta lengua es minusvalorada sistemáticamente en los textos escolares de Cataluña, País Vasco, Galicia, País Valenciano y Baleares. Insisten, además, en que ha sido convertido en prácticamente una lengua extranjera, cuando no es tildada de intrusa. Tanto el PP como el PSOE han mirado para otro lado, dejando paso a una realidad incómoda; también gravosa para alumnos como la joven que suspendió un examen en Valencia por contestarlo en castellano (con un notable sin la intervención de los inquisidores idiomáticos).

Naturalmente, la asociación recibe todas las críticas previsibles desde posiciones nacionalistas. Pero exteriorizar lo que existe y formalizarlo en datos no debería ser objeto de debate ideológico.

Me cuesta asumir todo eso. No se corresponde con los catalanes, gallegos, vascos, valencianos y baleares que he conocido a lo largo de mi vida.