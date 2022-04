Lenin y las redes sociales

V LADIMIR Ilich se asomó al antepecho de la ventana del salón. Llevaba todo el día leyendo y anotando cosas, pero le costaba encontrar la hilazón necesaria. Nadia prefirió quedarse en el fondo de la estancia, observando la silueta de su marido contra la luz de la tarde. El hombre dejó la mirada simplemente perdida. Una carreta se dirigía hacia Minusink. De la ciudad borrosa sobresalía el gran pináculo de su iglesia ortodoxa, una de las joyas del barroco siberiano. La carreta se iba empequeñeciendo, casi de manera imperceptible, difuminada en la vastedad esencial de la estepa. Detrás de Minusink estaba el resto del krai de Krasnoyarsk. Después, al oeste, quedan Tomsk, Janti-Mansi y Yamalia-Nenetsia, mucho antes de llegar a los Urales y cruzarlos en dirección a Moscú, primero, hasta alcanzar San Petersburgo, en el Báltico; toda una inmensidad sometida al zarismo, para la que no terminaba de encontrar la solución. Se acodó en el marco. Recordó la novela de su admirado Chernychevski y decidió ponerse a pensar en qué hacer.

Si Vladimir Ilich hubiera vivido en nuestro tiempo, nunca se habría convertido en Lenin, no habría publicado nada y tampoco habría articulado política alguna. Hoy Lenin habría destinado su tiempo libre a usar la tablet, consultar el móvil o cultivar su presencia en cualquier red social. No habría tenido tiempo de pensar, menos de hacerlo críticamente y, por supuesto, habría sido totalmente incapaz de elaborar propuesta alguna. Lenin consultaría los últimos titulares de la prensa esperando el ascensor, revisaría los mensajes de WhatsApp en el camino de vuelta a casa, trastearía en el último juego descargado durante la espera en la consulta del médico, comprobaría los "me gusta" recibidos por sus mensajes y hasta fotografiaría todo lo que fuera a comer para subirlo a las redes.

Por supuesto, como nosotros, Lenin dispondría de una cantidad ingente de información, tanta que le resultaría imposible discriminar lo cierto de lo torticero. En el supuesto de que lo lograra, tampoco encontraría la calma necesaria para reposarla, sopesarla, asimilarla en profundidad y responder adecuadamente a ella. Entre otras cosas, tras cada una de ellas se anuncia la inminencia de la siguiente.

No, Lenin no habría podido escribir ¿Qué hacer?, ni habría organizado a los bolcheviques, no habría existido la URSS y Putin, como mucho, habría llegado a cabo de la policía local en Tuvá, justo en la frontera con Mongolia.