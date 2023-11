La vida en el Acebuche se está volviendo complicada para los funcionarios. Un preso ataca a un trabajador en el penal de Almería. Puñetazo en la cara, patada en la rodilla. Los sindicatos que trabajan en él ponen, como es su obligación, el grito en el cielo. El personaje en cuestión ha dado otros ejemplos de buen comportamiento, al igual que otros reclusos en ésta y otras prisiones de España.

Nos estamos convirtiendo en camareros de los presos, te cuentan los funcionarios, en simples sirvientes de los reclusos, en personal que depende del compañero que te haya tocado ese día en el servicio, ante cualquier eventualidad que se pueda presentar. Los hay que se han dado cuenta de que no merece la pena jugársela ante unos presos a los que no les importa nada lo que les pase, y una dirección, que, a la hora de la verdad, sale y cuenta en la prensa que han sido “heridas levísimas” las sufridas por el funcionario. Don Miguel Ángel Cruz, director del centro almeriense, parece que tiene claro a quien tiene que defender. Y el hombre lo hace. Que no se pierda la imagen del buenismo que tienen que tener los penales españoles, parece ser la única preocupación de los gestores y rectores desde el centralismo madrileño.

¿Cómo nos puede extrañar esta posición buenista de los dirigentes políticos españoles, si sacamos de la cárcel a políticos, violadores y otras calañas, o los amnistiamos, para que puedan seguir delinquiendo? Tenemos las manos atadas ante la administración, ante la dirección y ante los responsables políticos, aseguran los funcionarios. Hoy día tienen un sindicato mayoritario, lo crearon, cansados de que desde los clásicos los dejaran a los pies de los caballos, que es lo mismo que decir en los de los distintos partidos políticos que han pasado por el gobierno de nuestro país en los últimos cuarenta años, y en los ministros del interior más preocupados por los delincuentes que por los funcionarios.El caso del Acebuche almeriense se repite en otros penales de un país donde parece que el detenido y condenado tiene todos los derechos, mientras que el funcionario los ha ido perdiendo a lo largo de los gobiernos que han mandado en España, solo le queda el de quejarse, y que no lo hagan muy fuerte. Siempre habrá una voz por encima que diga que son “heridas levísimas” las recibidas por el trabajador del centro. Y mientras, la confianza de que alguien los defienda los van perdiendo los trabajadores de prisiones, los delincuentes ven cómo el partido lo ganan ellos y por goleada.

Es el país que entre todos hemos votado.