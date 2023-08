Ley del embudo

El mensaje de las urnas ha sido claro: quienes proponían la derogación y el retroceso no son mayoría y, por tanto, España puede seguir creciendo, creando empleo y consolidando derechos sociales con un gobierno que aglutine el sentir de la mayoría de españoles. Es el momento de trasladar esa mayoría social al Congreso de los Diputados.

El artículo 99 de nuestra Constitución dota a nuestro sistema democrático de reglas precisas para la configuración del Gobierno y fija el Congreso de los Diputados como el espacio donde articular las mayorías que permitan la investidura del candidato que recabe los apoyos necesarios.

Esto no es ningún secreto. El PP, sin duda, conoce las reglas de nuestro sistema parlamentario, pues no ha tenido ningún empacho en aplicar este principio básico de la democracia parlamentaria de modo recurrente en toda España, para hacerse con la presidencia de gobiernos autonómicos y alcaldías, aunque no haya sido la fuerza más votada, ni la que haya obtenido más escaños.

Los mandatarios populares deberían haber entendido ya que estas alianzas forman parte de la normalidad democrática. Porque ¿cómo, si no, habría llegado Moreno Bonilla a erigirse en presidente de Andalucía, si no hubiera sido por la aritmética parlamentaria? ¿Quién gobernaría hoy Extremadura o Castilla-León? ¿Sabe Feijóo que el PP tiene más de 200 alcaldías donde no ha sido la lista más votada?

Efectivamente, gracias al principio de mayoría parlamentaria se han constituido distintos gobiernos autonómicos en los que PP y VOX han unido fuerzas y votos, atendiendo al criterio de la suma aritmética del número de escaños en los parlamentos. Gobiernos que, por otro lado, están adoptando medidas que implican inquietantes retrocesos en materias tan importantes como el diálogo social, la igualdad, la diversidad o el medio ambiente.

Por tanto, lo que propone el señor Feijóo no es más que un ejercicio de cinismo, basado en el ‘haz lo que yo diga pero no lo que yo haga’. La realidad es que nuestro modelo democrático da la opción de gobernar a quienes sean capaces de alcanzar acuerdos, y en esa línea trabajan ya los responsables socialistas, para lograr la investidura de Pedro Sánchez y seguir avanzando cuatro años más, reconstruyendo la cohesión política, social y territorial y dejando atrás el enfrentamiento estéril.