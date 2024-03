En ningún mitin, me da igual el partido, se ha gritado algo así como: “...¡Y pido a los electores que, apoyándonos con su voto, nos den permiso para que les podamos tomar por imbéciles, por imbéciles irrecuperables, por imbéciles sin solución!”. (Atronadores aplausos de los asistentes).

¿Cuándo les hemos dado nuestro consentimiento para que nos tomen por idiotas, eh, Bolaños? ¿En alguna de las treinta veces al día que pulsamos ‘aceptar’ en el móvil, sin leer lo que aceptamos?

Ciñéndonos a los que ahora nos gobiernan, los especialistas en insultar nuestra inteligencia, por poca que tengamos, son, además del propio Bolaños, que en las últimas semanas encabeza el ‘top ten’, Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Patxi López, sin olvidarnos de Yolanda.

Como esto va a más, que están desatados, uno cree que haría falta una ley del otro ‘sólo sí es sí’, quiero decir que habría que poner el consentimiento en el centro de las relaciones entre políticos y ciudadanos. “Esta amnistía se aprueba para mejorar la convivencia”. ¿Cómo? Yo no le he dado mi conformidad para que me tome por un estúpido, por un cretino, ¿a que lo denuncio? Claro que una ley así sería de imposible aplicación pues los juzgados sufrirían un colapso sin precedentes. ¿Y castigar sólo los casos más graves? “Esta ley de amnistía será un referente mundial”. Un momento, señor ministro, ha quebrantado usted el artículo 2 de la…

No, también sería inútil porque Bolaños contaría con los mejores abogados que, como eximente completa, alegarían una evidente ‘enajenación mental transitoria’ producto de la misma euforia.

“Miembros del jurado, el hecho de felicitarse a sí mismo por haber sacado por fin la dichosa norma es un clarísimo síntoma de que, por unos instantes, como indica el informe del perito psicólogo, se le fue la olla, perdió el oremus, no era responsable de lo que decía; y, si no era responsable, el acusado es inocente”.

De acuerdo, me rindo. Jamás habrá una ley de ese tipo. Pero, al menos, que nos avisen con tiempo para estar preparados. “A continuación comparecerá Félix Bolaños, referente mundial como ministro de Justicia.

Les advertimos que sus palabras pueden herir la sensibilidad y la inteligencia de muchos telespectadores”.

Y quien no cambie de canal, allá él.