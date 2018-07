Leyendo a José Guirao

Leyendo atenta y detenidamente una reciente entrevista a D. José Guirao (Ministro de Cultura), se me han encendido de pronto varias bombillas LED en mi cabeza. La primera hace alusión directa al Cortijo del Fraile, espacio que ya mencioné como corroboración del resumen del mensaje de Ceba: "objeto de la desidia". - Ver artículo "Oblivion" -. Y la segunda, más importante y general aún, la que hace alusión a una referencia explícita de Juan Goytisolo:

"... Los almerienses nunca han sido protagonistas de su historia, sino más bien comparsas, resignados y mudos... Almería fue descuidada por reyes y ministros, reformadores, escritores". A lo que el ministro responde, a groso modo: "La cultura no se crea desde arriba. Tiene que tener una base que no hacen los ministros, ni los diputados provinciales de Cultura, ni los concejales". Palabras muy acertadas, D. José, para una provincia en la que curiosamente existen Biblias de opinión y "acción", que recogen información ciertamente práctica para mejorarla en términos culturales. Una pena no haber coincidido con usted esta vez, porque me hubiese encantado consultarle "¿por qué en esta tierra, precisamente, se estimula y respalda tan poco esa creación/creatividad que usted menciona como elixir del futuro cultural?". En efecto, me han encantado sus palabras al respecto, pero muy carentes aún de hechos desde el ámbito político que compete a esta magnífica y tan rica provincia, que no sabe aún explotar todos sus recursos, y mucho menos los que portan potencial (prospección).

Señor ministro, aquí sí existen "escritores", reformadores y otros agentes que no dejan de aportar, nutrir, comunicar, acercarse, colaborar y dar soluciones a las ausencias y sesgos en esa "gestión cultural", en términos globales, de la que habla. Le instaría a que usted pregunte pausadamente, cuando pueda, a algunos de sus "lugartenientes" acerca de esa cuneta cultural que existe aún entre ambos estratos. Las siglas LED las he querido utilizar en este artículo por aquello de que "la calidad de la óptica (o de las lentes usadas para enfocar la luz hacia la calle), en general, suele ser mejor con unos buenos LED". Sabias palabras las de usted, D. José, me remito, pero desde "Villa Gestora" de Almería le sugerimos otear en buena parte de "Villa Política", para hacer posible por fin esa "Almería Progresista".