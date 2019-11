Liberal y verde

Existe un liberalismo verde, responsable, comprometido con el medio ambiente, que pone al individuo y su libertad en el centro de sus propuestas. Siempre he creído que los ciudadanos debemos asumir la responsabilidad en los cambios sociales, económicos y políticos que deseamos. Pienso que más estado, menos sociedad civil y menos libertad; a más sociedad civil, más libertad y menos estado. Por eso si queremos mejorar nuestro país y luchar por un futuro mejor para nosotros, para nuestros hijos y para las generaciones venideras, debemos asumir nuestra responsabilidad individual. El uso de un vehículo que pesa unos cuatro mil kilos para transportar a un individuo de unos ochenta kilos de peso, no es la manera más eficiente de movernos. El abuso del coche tiene un fuerte impacto en el deterioro del clima. Lo sabemos. Pero a la hora de la verdad nos resistimos a dar a nuestro vehículo privado un uso responsable. Esta falta de implicación del individuo en la construcción de nuestro propio futuro es la coartada de quienes no hacen lo suficiente desde el poder político y económico para poner en marcha un modelo de movilidad sostenible en nuestras ciudades. Nuestra posición como consumidores nos da un gran poder de transformación del mercado y también de la política. Apostar por la economía verde es elegir consumo verde. Productos de bajo impacto medioambiental. Apostar por el comercio y producto local frente a la globalización que representan las grandes superficies y la pérdida de soberanía alimentaria es una decisión con tanto, o incluso más peso, que el posicionamiento político o electoral. No tenemos planeta B. La lucha contra el cambio climático y una sociedad sostenible no tiene ideologías. El ecologismo no es patrimonio de la izquierda. Al contrario, las posiciones izquierdistas que intentan apropiarse en exclusiva la lucha por el medio ambiente demuestra la intolerancia y tendencia totalitaria que habita en su esencia. Existe un liberalismo verde, responsable, comprometido con el medio ambiente, que pone al individuo y su libertad en el centro de sus propuestas. Eso que algunos han llamado la "alianza azul y verde" que hemos podido ver en Irlanda cuando el Fianna Fail formó coalición de gobierno con el Partido Verde irlandés. Defender España es defender su riqueza natural, su medio ambiente y comprometernos, y hacer que los demás se comprometan, en la lucha contra el cambio climático. No es ideología. Es sentido común.