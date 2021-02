Libertad o expresión

Dice bien Julián Hernández, a la sazón spokesman de Siniestro Total, aclarando que al menos con la censura sabías a qué atenerte, y lo dice refiriéndose a si mismo como si él hubiera sufrido alguna censura alguna vez. Es cierto, necesitamos, efectivamente Julián, un buen censor de los de la vieja usanza con traje, gafas de concha, carraspeo y lápiz rojo, así sabríamos a qué atenernos. Y que el censor hiciera trabajo retroactivo, empezando por tu primer disco. No hay ni siquiera que escuchar las letras, bastan los títulos, los chochos voladores, todos los ahorcados mueren empalmados, matar jipis en las cíes, puro odio y blasfemia. Y lo de bailaré sobre tu tumba, te degollaré, incitación al asesinato. Y lo de tus análogos Ilegales, nazis, simpáticos los nazis, nazis, conozco muchos nazis, en la noche alemana, los judíos rezaban. Eso no mola tío, chungo, chungo, fuera. Si mola Robe y su clásico Eh, colega ¿Hacemos una banda? ¿pa qué? ¿pa qué va ser? pa hacer una matanza. Mola, mola. Oye que es Extremoduro y no habla de nazis, ah, sí entonces mola, mola. Y reímos todos como monos con el cubata de calimocho y el porrito que no es droga dura. Hostia y Lennon diciendo la felicidad es un arma caliente, qué quiere decir este tío que no me entero. Es un retruécano metafórico de todo lo contrario, que no te enteras tío, necesito un pinchazo porque me vengo abajo. Vale, vale, contracultura, derecho a provocar, derecho a decir. Yo en realidad estoy a favor de la libertad de expresión más absoluta, igual que tú. Espera que voy a escribir un artículo de libertad de expresión poniéndote a parir a ti con todas las expresiones más vulgares posibles y al final voy a decir lo mismo que el rapero pero poniendo tu nombre (el tuyo, lector inexistente que defiende siempre la libertad de expresión) donde él dice ppsoetc o el de tú mamá. La libertad de expresión empieza en una bella pancarta y termina cuando se meten con tu mamá. Volvamos al censor de Julián Hernández, ese que él nunca tuvo y además, tienes razón, no es el momento para encarcelar a un rapero (pero sí a un pepero). El delito, al fin y al cabo, como el insulto, es solo una opinión (plagio a Sostres). Sostres, te estás buscando un rap. No miremos al dedo sino a lo que apunta, defender mi libertad de expresión, que es, al fin y al cabo, que yo pueda decir (y decretar) qué es lo que, (tú, no yo) puedas y no puedas decir.