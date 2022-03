El Liceo Erasmus es un centro educativo privado, situado en la Vega de Acá, que fue inaugurado en 2014 por un alcalde del PP y está construido en suelo municipal, cedido por el Ayuntamiento, a cambio de pagar un canon anual de 60.000 euros durante 50 años. Hace poco hemos conocido que la sociedad limitada Liceo Erasmus en diciembre de 2021 presentó concurso de acreedores ante un juzgado de Almería. A raíz de estas informaciones, desde el PSOE solicitamos expediente completo de esta concesión ante las dudas que nos generó la noticia.

La sociedad que gestiona el centro ha acumulado una deuda con el Ayuntamiento de más de 920.000 euros y, sin embargo, en todos estos años el Ayuntamiento apenas ha reclamado a la empresa un solo euro por el canon que estaba obligada a pagar. En esa deuda están incluidos también impuestos municipales, como el IBI o la tasa de basura, que no han pagado nunca. El asunto se agrava aún más cuando conocemos que en el expediente aparecen modificaciones no autorizadas por el Ayuntamiento y que desde el equipo de gobierno municipal no han hecho absolutamente nada por controlar esta concesión administrativa. Además, en su día no se ejecutó la concesión según el anteproyecto ni en cuanto a las obras a realizar ni en cuanto a los servicios que se debían prestar justiciado en que tenían unos comienzos difíciles. ¿Cuántas empresas tienen comienzos difíciles y no cuentan con esa flexibilidad del Ayuntamiento?

Cualquier ciudadano que deja de pagar sus deudas tiene rápidamente un requerimiento del Ayuntamiento, más el recargo del 20 por ciento de intereses, y si no paga sus deudas, se le puede llegar incluso a embargar sus cuentas. Todos conocemos algún caso. Al Liceo Erasmus no consta en el expediente que se le haya hecho una sola notificación durante siete años, a pesar de lo notorio de todos los incumplimientos en los que ha incurrido. ¿Qué interés tienen el alcalde y su equipo de gobierno del Partido Popular para darle este trato de favor? Esta grave omisión del deber de control sobre la concesión es una muestra evidente de la nefasta gestión del alcalde y del PP en el Ayuntamiento, que han estado siete años mirando para otro lado, sin defender los intereses de los almerienses, una situación que ha generado no solo un daño a las familias que confiaron la educación de sus hijos a esta empresa, sino también un quebranto de casi un millón de euros a las arcas municipales, que será difícil recuperar.