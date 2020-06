Me llamo Ligero. Soy un perro.

Mi amo me ha traído en brazos y me ha tumbado cuidadosamente sobre una manta en el cuarto del garaje donde he dormido siempre.

Creo que me estoy muriendo porque me duelen todos los huesos y porque no veo casi nada. Pero, sobre todo, porque él tiene los ojos muy tristes y me mira como si tuviera que irse muy lejos y no quisiera. Ha ocurrido a menudo. Viaja mucho al sur, donde está su pueblo. Antes lo hacía para ver a su madre; y continúa haciéndolo, un poco ya por la costumbre y también, me parece, porque siente que su olor seguirá siempre esperándolo impregnado en la vieja cama, la ropa, las cosas de ella. Al marchar, siempre se despedía de mí con una caricia especial; en cierto modo, se disculpaba por no poder llevarme como alguna vez hubiera querido.

Pero hoy, la tristeza de mi amo es muy grande. Por eso me parece que quien se va no es él sino yo. Y, si es cierto, no quiero que llore. Ni él ni el resto de la familia. Han sido muy buenos conmigo desde que me trajeron a casa allá en Barcelona. Yo tenía un mes, más o menos.

Lo primero que recuerdo es la sonrisa de mi amo cuando nos presentaron. Lo segundo, el mareo que me dio y el miedo que pasé dentro de aquel coche tan grande en el recorrido hasta la calle Deu i Mata. El sonido del ascensor... y el jaleo que se armó cuando entramos en casa. Los chicos no dejaban de cogerme por aquí y por allá, de llamarme feo unos, y de enfadarse por eso otros. Enseguida noté que todos me querían. Discutieron sobre cuál debería ser mi nombre, hasta que la Tía María dijo que me parecía a Ligero, el perro que mi ama tuvo de niña. Fue entonces cuando se acabó a discusión. Me pusieron de nombre Ligero. “No está mal”, pensé.

¡Cuánto tiempo ha pasado desde aquel día! Y cuántas cosas...

A mi amo se le están poniendo muy tristes los ojos. Eso me da mala espina. Creo que debo darme prisa en recordar lo que ha sido mi vida.

2

Mi merienda

El coche azul me gustaba más. Era el que usaba mi ama. Y sé que lo quiso mucho, en la medida en que se puede querer a una máquina, porque durante años fue de gran ayuda. Me gustaba especialmente, cuando íbamos a recoger a los niños al cole. Mi ama Julia me tenía mucho cariño, supongo que porque le recordaba al perro que tuvo de niña. Yo también la he querido y al verla siempre se lo he demostrado con mis ladridos más alegres.

Cuando subíamos aquella cuesta, ya empezaba a notar que mi corazón perruno se ponía a latir más deprisa, en parte por el susto de verlos entrar corriendo -¡qué escándalo el de tantos niños gritando al acabar las clases cuando caía la tarde!- y en parte por el gusto que me daban sus apretujones; los de Alonso no, porque ya de niño era un poco bruto. Como el coche azul era muy pequeño, no había manera de separarse y así, en una piña de amos niños y Ligero, atravesábamos jugando Barcelona. El Ama nos reñía porque la distraíamos y eso resultaba peligroso con tanto tráfico. Pero cuando la miraba en el espejo retrovisor me daba cuenta de que en realidad la hacíamos feliz con nuestras travesuras. Noté que la divertía que yo intentara comerme la merienda de cualquiera de los tres, y por eso me esforzaba en hacerlo siempre, de forma que Rosa, Alonso y Andrés, tenían que darme la espalda continuamente. Fue Nina, la madre de mi ama, quien tuvo la idea de comprar un rico hueso que siempre me esperara en el coche. Era un hueso de esos de mentirijilla, incomestibles. Pero entretenido de roer. El detalle de la Memé –así llamaban todos a la abuela- me conmovió al hacerme sentir que se me consideraba un miembro más de la familia. Tanto, como para permitirme viajar con ellos en el interior del coche, y procurar que no faltara nunca mi merienda.

…(continuará) Mientras el mundo gira.