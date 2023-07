Líjar, tierra de grandes

En la sierra Los Filabres, allí, entre pinos y retamas, está el pueblo muy valiente, el más valiente de España.

Es gallardo y altanero, como una rosa temprana, derramando su salero, desde el río a la montaña.

¡Ay! Lijar, de mis amores, cuando estoy lejos de ti, te recuerdo a todas horas…y quiero volver a ti.

Este es Líjar, mi pueblo, descrito por Amador, el pueblo donde por primera vez, pude ver la luz y respirar su aire puro, sano y libre de contaminación. Pero este no es el caso que hoy me ocupa, hablar de mí, no, hoy quiero hablar de una persona que también ha nacido en Líjar, en la calle Larga, la misma calle donde nací yo, y dimos nuestros primeros pasos; esta persona de valores y cualidades inconmensurables, es mi querido amigo, primo, y compañero de canto, Amador Sánchez Molina, fallecido el día 26 de junio de 2023, a los 73 años de edad. Descansa en paz, querido Amador!!!

Pensamos muchas veces que la vida es injusta cuando vemos que personas tan valiosas, tan grandes, se van tan pronto, no comprendemos que la vida es así, los grandes se van, se van muy temprano, su cometido está en otra dimensión de más altura. Tú, allí cantarás con los ángeles en el coro Celestial que es lo que te corresponde, pero canta, sigue cantando, que tu voz no se calle nunca, que las estrellas brillaran con más fulgor al escuchar tus melodías.

Siempre estuviste en el anonimato, tu sencillez era tan grande como tu valía. Para ti, tu madre, Lola, que cuidaste hasta el final de sus 97 años, con entera dedicación, esmero y primor, era tu prioridad. Tus hermanos y sobrinos, también fueron tu gran preocupación, dedicándote a ellos.

Desde muy niño trabajaste para ayudar que tu casa saliera adelante, ya que eras el segundo de cinco hermanos y había que apoyar el hombro. Daba igual el trabajo que fuera, las canteras, medio principal del que vive nuestro pueblo, del mármol, blanco y puro, como tú haces referencia de él en tus canciones y escritos. Trabajo muy duro, sí, de mazo y puntero, de barrenos y carretillas, en aquella época, pero eso es lo que había, y con lo que tenías que batallar a pesar de tu corta edad.

Tu inteligencia privilegiada aspiraba a otra cosa, algo que, en Lijar, trabajando de cantero no podías conseguir y emigraste a Barcelona, donde más tarde se fue toda tu familia. Te quedaste huérfano muy joven teniendo que ejercer de padre olvidándote de ti, olvidándote de la vida que en aquella época te correspondía. Siempre has sido el pilar, el bastón de apoyo que ha sostenido a todos los tuyos, diste el todo, por todos, sin medida…eres, Amador, un ejemplo a seguir.

Ojalá, que talentos como el tuyo no se pierdan en el anonimato sin dar el esplendor que les corresponde en la vida.

Siempre te recordaré con cariño y admiración, querido amigo. Hoy, voy a dejar que mi corazón llore por tu perdida, pues además de ser un genio, eres de Líjar, mi pueblo, nuestro pueblo.

Descansa en paz, y vive por siempre en la luz. Un beso.