Está muy bien eso que han hecho de quitar los nombres que tenían dos cráteres de la Luna puestos como homenaje a dos científicos nazis, Philipp Lenard y Johannes Stark, que además de ser nazis, apoyar a Hitler y lanzar severos exabruptos antisemitas descubrieron pocas cosas. Eso será porque eran nazis. Recibieron, por cierto, el premio Nobel, pero ya se sabe, en aquellos tiempos nazis los premios Nobel se los daban a los nazis o a quien decía Hitler que se lo dieran. Esto da una idea escandalosa de que todavía puede haber montones de cráteres de la Luna o de cualquier asteroide, satélite o planeta que lleve nombres de nazis, fascistas italianos o fascistas españoles. Esto último lo dudo más pero siempre existe una posibilidad. Hay que revisar pues cráter por cráter y satélite por satélite, hacer una lista completa y extensa de cada cráter o montículo con sus nombres y escrutar a fondo la biografía de los nombres de cada accidente geográfico astronómico. Si son nazis, pudieron ser nazis, hay sospechas de que fueron nazis o dijeron algo nazi, fuera. Y necesitamos un nutrido grupo de científicos que se ocupe de la tarea. Científicos astrónomos digo porque a ver quién tiene la lista completa de accidentes geográficos lunares. En el National Geographic no viene. Y tenemos que dar un paso más allá porque a lo mejor no fueron nazis ni dijeron nada nazi pero pudieron tener otras manchas en su curriculum. Quizás fueron homófobos, machistas, simpatizantes de un dictador (fascista), maltratadores de mujeres, racistas, o a lo mejor algún día dijeron algún comentario políticamente no correcto (fascista). Tenemos que buscar y rebuscar, no nos quedemos solo en la nazidad. Ay ay Einstein que te estoy viendo el machismo, que te voy a quitar algo. Te pensabas que te ibas a librar por haber huido de los nazis. Y revisemos uno por uno los científicos nazis, pronazis o que resolvieron una ecuación para los nazis. Ay Von Braun, que te van a dar para el pelo. Heisenberg, que no te veo del todo limpio. Es más, revisemos una por una todas las biografías de todos los científicos, empecemos por los griegos que hay podemos tener tela. Y por qué solo los científicos, revisemos todas las biografías de todas las personas relevantes. Y las no relevantes. Algo habrá. Es más que cada uno revise la biografía de su vecino y que un comité revise la biografía de todos. Menos las de ellos mismos.