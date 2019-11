Línea y media

Eso es exactamente lo que se habla de educación en el preacuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Las palabras textuales son: "proteger los servicios públicos, especialmente la educación -incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de cero a tres años-". Es cierto que el preacuerdo, o al menos el documento que he podido consultar, tiene solo dos páginas. Es verdad que casi todo son declaraciones de intenciones muy generales. Que tiene toda la pinta de que se ha hecho aprisa y corriendo, porque ahora tocaba ponerse de acuerdo, ahora es que sí lo que antes eran terrores nocturnos y guerras de sillones, cuatro meses, 52 escaños de la ultraderecha y 150 millones de euros más tarde.

Ni en esta campaña, ni en ninguna de las dos, tres o cuatro anteriores (no sé, he perdido la cuenta) he escuchado algo que realmente llamara mi atención, alguna propuesta realmente interesante y profunda sobre educación. Suena muy bien lo de "proteger", pero ¿qué significa proteger? ¿significa que el profesorado tendrá más derechos, tendrá carnet de autoridad? ¿significa que habrá más inversión en educación, pero sin tocar la concertada, ni la religión? ¿significa tocar lo superficial, sin que los cambios lleguen a la metodología, al docente, al funcionamiento real de los centros y al aula, que es donde tienen que llegar? ¿de nuevo consistirá en "cambiar todo, para que nada cambie"?

Ya sé que es pronto, que "ya se verá", que ahora urge aparentar que somos amiguitos y a que en realidad "siempre nos quisimos". Es solo que sepan, señorías del PSOE y Unidas Podemos, que algunos estaremos muy atentos a cada uno de sus movimientos, en lo que a educación se refiere. La extensión de la gratuidad a la educación infantil de cero a tres años es una demanda social de gran importancia, pero no se olviden de la constante pérdida de recursos de la educación pública en favor de la concertada. Blindar la educación significa apostar por la primera, haciendo desaparecer progresivamente esos negocios privados pagados con dinero público, que son las escuelas concertadas. Una carrera profesional docente, reducir la burocracia, una mayor autonomía en los centros, más participación democrática (también en la evaluación del sistema)… y sobre todo, extender aquellas prácticas que sabemos que funcionan, aquellas que están avaladas y de éxito comprobado. Esta vez, por favor, no nos defraudéis.