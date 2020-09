Lionel Andrés messi I de barcelona y españa

Siempre digo, y mantengo, que el fútbol es el opio de los españoles con lo bueno y lo malo que eso conlleva. Pero en estos últimos días se ha ido más allá. La posible marcha del que dicen es el mejor futbolista de todos los tiempos del FC Barcelona, Leo Messi, ha sido capaz de acaparar todas las portadas y arrancar los informativos nacionales por delante de la delicada situación de la COVID-19 o el más que tormentoso inicio del curso escolar. Quizás no me había dado cuenta o no quería, pero sí, el negocio del deporte 'Rey' en España es capaz de alienar a toda una sociedad. Pero no solo eso, sino que este juego se ha convertido en tal, que la salida del jugador argentino del país habría hecho que la Hacienda española deje de ingresar la friolera de 90 millones de euros anualmente. Sí, solo una persona es capaz de generar estas cifras. Finalmente sigue, al menos, hasta junio 2021, para suerte de las arcas públicas y de todos los aficionados al fútbol, sin distinción de colores, que querían que Lionel Andrés I de Barcelona y España siguiera en el país.