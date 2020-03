Liquidez para la economía local

Ante la gravísima crisis sanitaria, social y económica que está sufriendo España, Europa y prácticamente todo el mundo provocada por el coronavirus no podemos permanecer impasibles. Sus efectos sanitarios son devastadores, pero también los económicos, especialmente para los autónomos, pequeños y medianos empresarios y muchos trabajadores de nuestra ciudad que ven peligrar su puesto de trabajo, cuando no lo han perdido ya.

La semana pasada desde el Ayuntamiento de Almería aprobábamos un primer paquete de medidas que comprenden, y así lo anunciaba el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, la suspensión durante tres meses de todos los pagos por fraccionamiento y de la Cuenta Fácil 10, y la prorroga, durante tres meses también, de impuestos como el IBI o el de vehículos de tracción mecánica y de las tasas por vado y reserva de espacio, de mercados, y mercadillos y de ayuda a domicilio. Hemos asumido igualmente que no vamos a cobrar nada por la tasa de ocupación de dominio público durante el estado de alarma. Eso quiere decir que, mientras no se realice la actividad en mercadillos o en establecimientos de hostelería, el Ayuntamiento no va a cobrar, por ejemplo, por las terrazas o veladores.

Son medidas que implican la inyección de liquidez de unos 50 millones de euros a la economía de la ciudad. Y es que la crisis sanitaria ha de pasar y Almería tiene que estar preparada para enfrentarse al día después, que no será fácil, aunque los almerienses ya sabemos lo que es superar la adversidad porque está en la propia historia de nuestra ciudad y provincia.

Son unas primeras medidas, pero queremos aplicar más. Para ello, necesitamos que el Gobierno de España siga flexibilizando leyes (la regla de gasto, por ejemplo) y dé herramientas a los ayuntamientos (como el uso del superávit) para seguir bonificando y rebajando impuestos y tasas municipales.

Los vecinos tienen que tener la certeza de que todo lo que su Ayuntamiento pueda hacer, lo hará. Entre todos hemos de mantener vivas nuestras empresas y la economía local y, sobre todo, mantener el empleo, prioridad absoluta en estos momentos tan críticos. Ahora toca arrimar el hombro, que ya habrá tiempo de pedir responsabilidades.