Lista de Shangái

De lo leído en El País sobre ese ranking, elaborado desde 2003 por la universidad de Jiao Tong, ubicada en la ciudad china de Shanghái, entresaco que este año, Estados Unidos está en la parte alta de la lista. El país pierde un puesto entre los 100 primeros. Pero de nuevo, 8 de las 10 mejores universidades del mundo son estadounidenses, según el ranking, y también 28 de las 50 primeras. Harvard encabeza la clasificación y el MIT adelanta a la Universidad de Cambridge. Otra dato interesante es el progresivo descenso de los campus europeos de los primeros puestos, entre otras razones, por penalizar las publicaciones de ciencias sociales o humanidades. En cuanto a España, 39 de las 47 universidades públicas españolas aparecen entre los 1.000 primeros campus de este mundo, en el que hay alrededor de 30.000 campus, y también una privada, la de Navarra. La de Almería, aparece en el entorno de las 901-1000 del mundo. Por lo menos está, que no es poco. No voy a entrar si está detrás o delante de Jaén, pongamos por caso. No es mi ánimo hacer comparaciones, que siempre son odiosas.