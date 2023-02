Listas y diputados provinciales

Si la elaboración de las listas es un verdadero quebradero de cabeza para los partidos políticos, lo es aún más situar a algunos peones (diputados provinciales que han sido candidatos y que piden seguir en la corporación provincial) en las candidaturas y que en sus pueblos respectivos sus propios compañeros no los quieren ver ni en pintura. No se trata, aunque supongo que la mayoría de los interesados se los imaginan, de ofrecer a quí nombres. Es ahora cuando se cocina parte del guiso que cada partido debe servir en la mesa para las municipales de mayo sin hacer más daño del necesario y con la imperiosa necesidad de "eliminar" a aquellos que no suman, sino que restan.