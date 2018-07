Literatura, política y verano

Los acontecimientos políticos de la España de hoy pueden estructurarse en tres fases: sentencia, golpe y revolución. Así lo habría hecho, posiblemente, el historiador "granaíno", A. Domínguez Ortiz, que inicia su estudio sobre el s. XIX español -"Tres mil años de Historia de España"- con las palabras tomadas del título de la obra del Conde de Toreno "Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España".

Cada fase puede explicarse desde alguna obra literaria que, además sirve de guía de lecturas veraniegas.

Desencadenante del cambio de ciclo político fue, sin duda, la Sentencia de la rama madrileña del llamado "caso gurtel". Como acto preparatorio, se cita como testigo al ex Presidente del Gobierno, Sr. Rajoy, y como conclusión, la St. de la Audiencia Nacional declara que su testimonio "no aparece como suficientemente verosímil..."; no se le juzga, pero se le acusa. A partir de la frase, los agitadores mediáticos de la izquierda ponen en marcha la segunda fase -el golpe- porque España no se merece un Presidente mentiroso.

La sentencia coincide en el tiempo con la muerte del escritor americano Philip Roth, autor de "La Mancha Humana", obra de ficción que parece anticipar estos hechos. En ella, un profesor de notable éxito es acusado de racista por proferir el calificativo "oscuro" relativo a la inexplicable ausencia de clase de los dos alumnos acusadores. Naturalmente, el claustro de profesores convierte la acusación sin fundamento en motivo de expulsión de quien era un rival incómodo.

Una frase, en el caso de la Sentencia, o un calificativo, en el de la obra literaria, desencadenan la segunda fase, el Golpe, que se desarrolla mediante la Moción de Censura presentada por el grupo socialista. Su éxito parecía muy improbable, por aritmética parlamentaria, porque el propio líder socialista había declarado que no se aliaría en ningún caso con fuerzas políticas contrarias a la unidad de España, y también porque el PNV, cuyo puñado de votos era esencial, había conseguido del PP no pocas prebendas -concesiones y traspasos en términos políticos-.

El "golpe" triunfó gracias a la traición del citado PNV. Pero, ¿la conducta del PNV es traidora, o más bien heroica por sumar más prebendas con su apoyo al golpe a las ya conseguidas antes? Miguel Delibes nos muestra la tenue línea -a veces discontinua- que separa la traición del heroísmo en una novela ambientada en la Guerra Civil, cuyos protagonistas tienen unos ideales que los convierten en héroes o traidores. ¿Es la causa la que hace al héroe o es el héroe quien dignifica la causa? Su libro "Madera de Héroe", lleno de personajes que son síntomas de una época, nos acerca a la respuesta y, desde luego, nos muestra la grandeza de la Lengua Española.

Con el golpe el Gobierno pasó a manos de un partido con escaso apoyo parlamentario y con numerosas "hipotecas" o facturas pendientes de pago por el apoyo que otros grupos parlamentarios prestaron al golpe.

Ha empezado la tercera fase, la que llamo Revolución, porque intenta cambiar el orden establecido, no mediante hechos violentos, sino mediante decisiones que cambian irreversiblemente la situación conocida. En apenas unas semanas hemos visto el traslado de presos "del procés" a cárceles catalanas, se anuncia la reapertura de la Guerra Civil mediante más "memoria histórica", se proclama y apoya la normalidad de la inmersión lingüística, la relegación de la enseñanza concertada, la expulsión de la asignatura de Religión, la aparición de nuevas figuras impositivas y la agravación de las existentes, la vuelta del "buenismo" en forma de gestos pretendidamente humanitarios... y un largo catálogo de medidas que desde Justicia, Sanidad, Medio Ambiente, Educación y otros Ministerios pretenden el cambio de la España actual. ¿Se puede frenar esta revolución comandada por los poderes ejecutivo y legislativo? ¿Será suficiente freno la Constitución -con el Rey y el poder judicial como abanderados- frente al desmantelamiento del actual sistema político? En respuesta, me viene a la memoria un libro que habla de resistencia frente a fuerzas externas. Se trata del libro de la francesa Marguerite Duras, "Un dique contra el Pacífico". En él, una familia trata de resistir los embates de las mareas del Pacífico, que año tras año anegan su pequeña huerta que es su medio de vida. Los protagonistas, madre, hija e hijo, reaccionan y buscan soluciones de diversas maneras; igual que nuestros partidos constitucionalistas.