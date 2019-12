Llega la Navidad

Ya estamos en esas fechas donde las luces toman un protagonismo especial. Dedicamos más tiempo a estar con los nuestros, y la sonrisa de los más pequeños nos lleva a nuestra infancia. Lo viven con mucha ilusión, y nosotros también.

No puedo olvidarme de aquellas navidades con olor particular. Recordamos a quienes ya no están y nos vienen a la memoria hechos, palabras, abrazos y felicitaciones. La Nochebuena, la Nochevieja y la noche de Reyes son especiales.

Conmemoramos el nacimiento del niño Jesús. Lo hacemos con ilusión, recordando historias y ambientes. Se sea más o menos creyente, estas dos semanas dejan de lado el estrés diario para que los paseos por los mercados navideños, las visitas a los belenes que se montan en nuestra provincia y los encuentros familiares tomen un rol preponderante en nuestras vidas.

Esas cenas de Nochebuena donde coincidimos normalmente en las casas de nuestros mayores con familiares que debido a la rutina del día a día no podemos ver con periodicidad, se culminan con los brindis cargados de buenos deseos para todos, esperando a que el año presente expire para dejar hueco 365 oportunidades que nos vuelve a regalar la vida para intentar hacer el bien, y seguir mejorando. En esta época es cuando el bien por el bien mismo toma mayor sentido y nos inspira. Con cada uva que comemos nos acercamos más hacia otro capítulo de nuestra vida.

Y además, quien convive con niños lo vive de una forma especial. Sus nervios e ilusión por la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que arranca con la redacción de sus cartas, nos hacen sonreír y nos introduce en sus juegos cuando aún no hay luz del día. Buscar bajo el árbol, mirar si hay algo en nuestros zapatos y ver si estos viajeros comieron las viandas que les dejamos preparadas en la mesa de nuestro salón, son tradiciones tan bellas como eternas. En ellas nos dibujamos todas las generaciones de españoles.

La Navidad tiene sabor. Sabor a dulce, a tradición y a familia. Sabor a ilusión, a esperanza y a cordialidad. Tiene ese sabor que nos deja en los labios la sonrisa de los más pequeños cuando abrazan a sus abuelos y tíos y vuelven rápido hacia sus padres, sabiendo que en esos encuentros los mantecados y los juegos con primos y amigos son de obligado cumplimiento. La Navidad tiene sabor a recordatorio de que, con un poco de esfuerzo, podemos ayudar a otros a ser más felices.