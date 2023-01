Llevamos semanas hablando de las cenas de Navidad, de las iluminaciones propias de estas fechas, de las 12 uvas, y un montón más de tópicos de estas fechas, pero no he oído ni palabra de los desaparecidos almanaques. Me da pena, porque era una industria fuerte y que prestaba gran servicio a la sociedad. Los había de cajas de, tamaño medio, co la imagen de un santo tamaño folio y faldón con uno o dos meses por hoja. En escalón superior, estaban los de las cajas de ahorros y las rurales, eran más poderosos, mejor papel y más grandes. En otro apartado distinto estaban los almanaques de otras empresas, que solín ser una cartulina semejante al membrete de la empresa, recia y con leyenda clara, a la que grapaban 12 hojas con los correspondientes meses, en letra recta, de trazo grueso y todo con sus correspondientes recuadros para anotar los vencimientos. Y por último los de los talleres, que eran 12 hojas grandes con sendas fotos de mujeres luciendo gran parte de su belleza física, con el recuadro del mes en una esquina, ya que ahí no se hacían anotaciones.