¿Locara u Ocara?

Sirvan estas líneas como pequeño homenaje a dos personas que ya no están con nosotros, naturales de Macael y amantes de la Historia. Una de ellas es mi padre J. Tristán Fernandez y el que fuese pariente suyo Ginés Pastor, a la sazón cronista de Macael. Sobre Macael y sus topónimos he publicado varios artículos y dado las diferentes interpretaciones y tratándose de un tema tan farragoso como es el origen de los vocablos, solo me guía la intención de que alguien arroje más luz sobre el mismo. Macael es una población de empinadas calles, siendo la más vistosa el paseo del Bulevar; Macael está ubicado frente al cerro Locara, montaña rocosa y escarpada que contempla un pequeño arroyo al principio de sus faldas; es aquí, que los macaelense no se ponen de acuerdo con el nombre de esta montaña, ya que una gran parte de sus habitantes lo denominan cerro "Locara" , y otra elide el fonema "L" "Ocara"; según Medina "Locara" sin acento en la "a" final, significa valle húmedo; mientras que "Ocara", acentuado en la "a" final, significa ciruela; junto a estos dos vocablos aparece el término "Uhara", también de procedencia ibera, cuyo significado es estela de agua, por tanto podemos observar que los tres terminan en el sufijo "ara" (valle), dándose la circunstancia de que este sufijo tiene la misma connotación en los tres casos, podría darse la circunstancia que "Ocaran" tuviera alguna relación con el vocablo "Urko"; por otra parte el termino Urko muy frecuente en el país Vasco y cuyo significado, según unos historiadores es abedul y según otros el que viene del agua, se compone del prefijo "Ur" que significa agua, y el sufijo "Ko" el que viene del agua. Ante estas circunstancias, y dentro del marco de la provincia de Almeria, nos preguntamos ¿ Guardan estos términos alguna relación con el asentamiento romano de Urci?, actual zona del Chuche, donde además se acuñaron monedas con el nombre de Urkekun, Urkeske; por último, para finalizar el nombre Macael, según Medina, procede de una de una lengua semítica y significa "marca" que en Hebreo es "cortar", incluso afirma que "macabro" viene también de este término; sin embargo, en mi opinión, me parece más plausible la teoría del profesor García Ramos que dice: la voz hebrea "machah" = golpe, la usaban los sefarditas en términos latinos como makka, (golpe), pero aunque es de origen incierto, el articulo "macar" del catalán (piedra), cosa frecuente en Macael, podría tener un origen latino.